Анальгин: вопросы и ответы

Действующее вещество препарата Анальгин — метамизол натрия. Это неопиоидный анальгетик, он широко применяется для купирования болевого синдрома и при повышении температуры тела до фебрильных цифр в качестве жаропонижающего средства. В то же время метамизол натрия в некоторых странах (включая США, Великобританию, Японию) не зарегистрирован. Это связано с риском развития потенциально тяжелых и даже летальных побочных эффектов — прежде всего агранулоцитоза.

По химическому строению метамизол натрия это производное пиразолона. Основные эффекты Анальгина — обезболивающий и антипиретический. Анальгин блокирует циклооксигеназу, а также предупреждает проведение болевых экстра- и проприоцептивных импульсов по проводящим пучкам Голля и Бурдаха и повышает порог возбудимости центра болевой чувствительности в таламусе. В отличие от представителей группы нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), которые также проявляют анальгетическое и антипиретическое действие, он не оказывает выраженного противовоспалительного эффекта, но и не повреждает в значительной степени слизистую оболочку желудка. Кроме того, результаты исследований подчеркивают более благоприятный профиль безопасности метамизола натрия в отношении сердечно-сосудистой системы по сравнению с НПВП. Еще одной важной особенностью данного препарата является то, что он оказывает спазмолитическое действие на гладкомышечные клетки мочевыводящих и желчевыводящих путей. Жаропонижающее действие Анальгина объясняется тем, что он влияет на терморегуляцию и увеличивает теплоотдачу.

При приеме внутрь Анальгин быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта. Выводится преимущественно почками.

Благодаря выраженности анальгетического эффекта метамизол натрия широко применяется во многих странах для купирования болевого синдрома в послеоперационный период, при онкологических заболеваниях, различных коликах, приступах мигрени.

Наиболее распространенные побочные эффекты Анальгина включают сухость во рту, боль в месте инъекции при парентеральном введении, сонливость. Агранулоцитоз, по оценкам экспертов, является опасным, но редко развивающимся побочным эффектом метамизола натрия.

Как долго длится обезболивающий эффект от применения таблетки Анальгина 500 мг?

После однократного применения таблетки Анальгина 500 мг внутрь при боли средней или высокой интенсивности, обезболивающий эффект длится 4–6 ч.

Можно ли применять Анальгин регулярно?

В связи с миелотоксичностью Анальгина его не рекомендуют принимать регулярно.

Что означает красный цвет мочи на фоне приема Анальгина?

Красный или красноватый окрас мочи на фоне применения Анальгина не является угрожающим симптомом и не свидетельствует о развитии побочных реакций. Также он не является признаком кровотечения из органов выделительной системы. Метаболиты Анальгина, выделяющиеся почками, окрашивают мочу в красный цвет.

В каких лекарственных формах выпускается Анальгин?

Анальгин выпускается в форме таблеток 500 мг и раствора для внутривенных/внутримышечных инъекций, содержащего 500 мг/мл в ампулах по 2 мл.

Каковы показания к применению Анальгина?

Анальгин применяется для симптоматической терапии при боли различного происхождения:

головной боли;

зубной боли;

невралгии;

радикулита;

боли в мышцах и суставах;

альгодисменореи (периодическая боль у женщин);

в качестве вспомогательного средства для купирования постоперационной боли и боли после проведения инвазивных диагностических процедур.

Также Анальгин применяется в случае гипертермического синдрома (повышенной температуре тела) при инфекционно-воспалительных заболеваниях.

Противопоказания к применению Анальгина

Анальгин противопоказан при:

гиперчувствительности к компонентам препарата и другим производным пиразолона;

заболеваниях крови и изменениях в клиническом анализе крови: агранулоцитоз, лейкопения, анемия, нейтропения при инфекциях или вследствие цитостатической терапии;

выраженных нарушениях функции печени;

нарушениях порфиринового обмена;

заболеваниях почек: пиелонефрите, гломерулонефрите, в том числе в анамнезе;

врожденной недостаточности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;

бронхиальной астме;

подозрении на острую хирургическую патологию (во избежание искажения клинической картины и задержки установления диагноза);

боли в животе неустановленной этиологии;

артериальной гипотензии (систолическое артериальное давление ниже 100 мм рт. ст.), шоке, политравме — нельзя вводить Анальгин внутривенно.

Можно ли применять Анальгин и употреблять алкоголь?

Не рекомендуется одновременно применять Анальгин и употреблять алкоголь, поскольку Анальгин усиливает седативное действие этанола.

Можно ли принимать Анальгин при острой боли в животе?

Боль в животе может быть симптомом развития так называемого острого живота. Острый живот характеризуется выраженным болевым синдромом и симптомами раздражения брюшины. Этот симптомокомплекс может развиваться при аппендиците, травме живота, остром холецистите, перфорации язвы желудка и других заболеваниях органов брюшной полости. При прогрессировании заболевания и отсутствии своевременного лечения возможно развитие перитонита, повышается риск летального исхода.

Не рекомендуется применять Анальгин при острой боли в животе до установления диагноза. Это связано с тем, что поскольку Анальгин проявляет анальгетическое, антипиретическое и противовоспалительное действие, он может маскировать признаки инфекционного или другого заболевания с болевым синдромом. Таким образом, применение Анальгина может затруднить своевременную диагностику заболевания.

Как снизить риск развития побочных эффектов при применении Анальгина?

Риск развития миелотоксических побочных эффектов Анальгина повышается в зависимости от дозы и длительности применения препарата. В связи с этим не рекомендуется регулярное длительное применение Анальгина.

При применении Анальгина дольше 7 дней рекомендуется контролировать состав периферической крови (провести анализ крови клинический с определением лейкоцитарной формулы), а также функцию печени и почек (провести биохимический анализ крови).

Детям в возрасте младше 12 лет Анальгин раствор для инъекций следует применять только под наблюдением врача.

Пациентов следует предупредить, что в случае развития новых симптомов следует прекратить прием Анальгина и обратиться к врачу.

Также прекратить прием препарата и обратиться за консультацией врача следует, если интенсивность симптомов заболевания (боли, жара) не снижается на фоне применения лекарственного средства или состояние больного ухудшается, развиваются побочные эффекты.

Развитие каких симптомов на фоне применения Анальгина свидетельствует о необходимости прекратить прием препарата и немедленно обратиться к врачу?

Ряд симптомов, возникающих на фоне применения Анальгина может свидетельствовать про развитие тяжелых побочных эффектов, в том числе агранулоцитоза:

беспричинный озноб;

гипертермия (повышение температуры тела), которая не наблюдалась до начала применения препарата;

боль в горле, дискомфорт при глотании;

ранее не отмечавшаяся кровоточивость десен;

ранее не наблюдавшаяся бледность кожных покровов и слизистых оболочек;

общая слабость, быстрая утомляемость;

вагинальные, анальные кровотечения;

дискомфорт или болезненность в области промежности, ануса, влагалища;

сыпь на коже и слизистых оболочках.

Перед применением препарата следует ознакомиться со списком таких симптомов и при их появлении прекратить прием препарата и немедленно обратиться за медицинской помощью.

В каких дозах применяется Анальгин в таблетках?

Взрослым и детям в возрасте старше 14 лет рекомендуется применять внутрь по 250–500 мг (½–1 таблетка) 1–2 раза в сутки.

Таблетки следует принимать после еды, не разжевывать, запивать достаточным количеством воды.

Максимальная суточная доза составляет 1000 мг.

Детям в возрасте 12–14 лет рекомендуется принимать Анальгин по 250 мг 1–2 раза в сутки. Максимальная суточная доза для этой возрастной категории — 500 мг.

Анальгин — безрецептурный препарат. В то же время его не следует применять дольше 3 дней без консультации врача.

У детей в возрасте младше 12 лет Анальгин применяется в форме раствора для инъекций.

Что делать при передозировке Анальгина?

Симптомами передозировки Анальгина являются снижение температуры тела ниже нормы, сердцебиение, выраженная артериальная гипотензия, нарушения глотания (дисфагия), боль в животе, тошнота, рвота, одышка, шум в ушах, общая слабость, сонливость, галлюцинации, нарушения сознания, судорожный синдром. В тяжелых случаях возможно развитие геморрагического синдрома, острого агранулоцитоза, олигоурии/анурии, острой почечной и печеночной недостаточности, паралича дыхательной мускулатуры.

Необходимо немедленно обратиться к врачу при появлении первых симптомов передозировки!

В зависимости от тяжести симптомов передозировки лечение может включать: индукцию рвоты, промывание желудка, применение энтеросорбентов и солевых слабительных, форсированный диурез, симптоматическое лечение (например применение противосудорожных препаратов при судорожном синдроме, кардиотонических и гипертензивных средств при выраженной артериальной гипотензии и др.). В тяжелых случаях проводятся гемодиализ, гемоперфузия, перитонеальный диализ.

Каковы побочные эффекты возможны при применении Анальгина?

Возможно развитие одышки, бронхоспазма, приступа бронхиальной астмы;

гепатит;

у пациентов с заболеваниями почек и/или при применении высоких/избыточных доз возможно развитие олигурии, анурии, протеинурии, интерстициального нефрита;

снижение артериального давления;

при длительном применении возможно развитие агранулоцитоза, лейкопении, тромбоцитопении, анемии, гранулоцитопении;

возможно развитие реакций гиперчувствительности, включающих сыпь на коже и слизистых оболочках, зуд, крапивницу, ангионевротический отек Квинке, синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла, анафилактический шок;

при парентеральном применении возможно образование инфильтратов в месте введения, гиперемия кожи, отек, сыпь и зуд в месте введения.

Каковы показания к применению Анальгина раствора для инъекций?

Болевой синдром различной этиологии (головная, зубная боль, послеоперационная боль, периодическая боль у женщин, мышечно-суставная боль, невралгии, радикулиты);

лихорадка при инфекционных заболеваниях (грипп, острые респираторные заболевания и др.);

почечная и печеночная колики (в комбинации со спазмолитическими средствами).

Можно ли смешивать раствор Анальгина в одном шприце с другими лекарственными средствами?

Нет. Учитывая высокую вероятность фармацевтической несовместимости, Анальгин раствор для инъекций не следует смешивать с другими лекарственными средствами в одном шприце.

В каких случаях следует соблюдать осторожность при применении Анальгина?

У определенных групп больных отмечается повышенный риск развития побочных эффектов.

Так, у пациентов с атопической бронхиальной астмой и поллинозом повышен риск развития реакций гиперчувствительности при применении Анальгина.

Повышен риск развития побочных эффектов (прежде всего со стороны желудочно-кишечного тракта) и у больных пожилого возраста.

Риск развития осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта повышен у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, в том числе с болезнью Крона и неспецифическим язвенным колитом.

При применении у больных с острой сердечно-сосудистой патологией повышен риск нарушений гемодинамики. С осторожностью необходимо применять Анальгин у пациентов с артериальной гипотензией (систолическое артериальное давление ниже 100 мм рт. ст.), инфарктом миокарда, политравмой, получающих цитостатическую терапию, с хроническим алкоголизмом, отягощенным аллергологическим анамнезом, заболеваниями крови.

Этим категориям больных необходимо соблюдать осторожность при применении Анальгина и при подозрении на развитие побочных эффектов пройти тщательное клинико-лабораторное обследование.

При внутривенном введении Анальгина необходимо наличие условий для проведения противошоковой терапии.

Можно ли принимать Анальгин в период беременности и кормления грудью?

Анальгин противопоказан в период беременности и кормления грудью.

Каковы особенности применения Анальгина раствора для инъекций?

Анальгин раствор для инъекций вводится внутримышечно и внутривенно.

Способ применения и доза определяются индивидуально в зависимости от тяжести заболевания.

При внутривенном применении обезболивающий эффект более выраженный, чем при внутримышечном.

Перед введением раствор необходимо нагреть до температуры тела.

При внутривенном введении больной должен находиться в горизонтальном положении, необходимо контролировать артериальное давление, частоту сердечных сокращений и дыхания. В манипуляционном кабинете должны быть условия для проведения противошоковой терапии.

В какой дозе вводить Анальгин раствор для инъекций?

При внутривенном введении:

препарат вводится внутривенно медленно (со скоростью, не превышающей 1 мл/мин);

взрослым пациентам вводить по 0,5–1 мл (250–500 мг) 2–3 раза в сутки. Максимальная разовая доза — 500 мг, суточная — 1000 мг;

детям в возрасте старше 1 года Анальгин вводится из расчета 0,1 мл на 1 год жизни, 1–2 раза в сутки;

нельзя вводить Анальгин внутривенно детям в возрасте младше 1 года.

При внутримышечном введении:

взрослым пациентам вводить по 0,5–1 мл (250–500 мг) 2–3 раза в сутки. Максимальная разовая доза — 500 мг, суточная — 1000 мг;

детям в возрасте младше 1 года Анальгин вводят из расчета 0,01 мл/кг массы тела;

детям в возрасте старше 1 года Анальгин вводится из расчета 0,1 мл на 1 год жизни, 1–2 раза в сутки.

Длительность применения Анальгина внутривенно или внутримышечно не должна превышать 3 сут.

Можно ли применять Анальгин у детей?

Анальгин таблетки применяется в педиатрической практике для симптоматического лечения при гипертермии и болевом синдроме у детей в возрасте старше 12 лет.

Применение раствора для инъекций Анальгин допускается у детей любого возраста. При этом нельзя вводить раствор Анальгин внутривенно детям в возрасте младше 1 года.

У детей Анальгин применяют только под контролем врача и при неэффективности применения/противопоказаниям к применению других обезболивающих и антипиретических лекарственных средств, показанных к применению у детей (парацетамола, ибупрофена).