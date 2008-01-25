Амитриптилин: вопросы и ответы

Амитриптилин относится к группе трициклических антидепрессантов. Он является третичным амином и по механизму действия занимает центральное место среди трициклических антидепрессантов, поскольку в одинаковой степени блокирует обратный захват серотонина и норадреналина пресинаптическими нервными окончаниями. Основной метаболит соединения нортриптилин является более сильным ингибитором захвата норадреналина, однако также блокирует и захват серотонина. Амитриптилин оказывает выраженное антихолинергическое, антигистаминное и седативное действие, а также потенцирует эффекты катехоламинов.

Какие лечебные эффекты оказывает амитриптилин?

Угнетение фазы сна с быстрым движением глаз является признаком антидепрессантной активности амитриптилина. Трициклические антидепрессанты так же, как и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, и ингибиторы моноаминоксидазы, подавляют фазу сна с быстрым движением глаз и усиливают глубокий медленноволновой сон.

Амитриптилин повышает патологически сниженный уровень настроения.

Благодаря своему седативному действию амитриптилин особенно эффективен при тревожно-депрессивных состояниях, сопровождающихся возбуждением и нарушением сна. Антидепрессивный эффект, как правило, развивается через 2–4 нед терапии, седативное действие при этом не снижается.

Анальгезирующий эффект препарата не связан с антидепрессивным, поскольку анальгезия наступает в значительно более ранние сроки, чем любые изменения настроения, и нередко в результате приема препарата в значительно более низкой дозе, чем это необходимо для обеспечения изменения настроения.

Амитриптилин является эффективным препаратом для лечения пациентов с ночным энурезом.

Для чего применяют амитриптилин?

Показаниями к приему амитриптилина являются:

депрессивная фаза маниакально-депрессивного психоза;

эндогенные депрессии, в частности тяжелая депрессия, которая сопровождается тревожным состоянием, возбуждением, нарушением сна;

депрессивные состояния у больных шизофренией. Амитриптилин применяют в комбинации с нейролептиком для предупреждения обострения галлюцинаций и параноидного бреда;

смешанные эмоциональные расстройства и нарушения поведения с превалированием ощущения тревоги, неполноценности и навязчивых состояний;

энурез у детей, особенно первичный, за исключением случаев гипотонии мочевого пузыря или другой органической патологии;

энкопрез;

хронический болевой синдром;

психогенная анорексия.

Как быстро начинает действовать амитриптилин?

Стабильная лечебная концентрация амитриптилина в плазме крови достигается примерно через 1 нед регулярного приема. Антидепрессивный эффект обычно развивается в пределах 2–4-й недели регулярного применения, седативный эффект при этом не снижается.

Как принимать амитриптилин?

Таблетки следует глотать, не разжевывая и запивая водой. Дозу и кратность приема определяет врач.

Как принимать амитриптилин при депрессии?

Лечение пациентов с депрессией начинают с применения низких доз (25 мг 3 раза в сутки) в первый день и при необходимости повышают дозу на 25 мг с интервалом через день. Если требуется высокая доза препарата (суммарная доза 150–300 мг/сут), то подбор дозы проводят в условиях стационара под постоянным наблюдением врача.

Как принимать амитриптилин при хроническом болевом синдроме?

При хроническом болевом синдроме лечение начинают с приема 25 мг амитриптилина 1 раз в сутки вечером. При необходимости дозу можно постепенно повысить до 100 мг, но принимают также 1 раз в сутки вечером. Аналгетический эффект препарата не коррелирует с антидепрессантным, поскольку аналгезия наступает в значительно более ранние сроки, чем какие-либо изменения настроения, и нередко в результате приема значительно более низкой дозы, чем это необходимо для обеспечения изменения настроения.

Как принимать амитриптилин при энурезе?

Детям в возрасте 7–12 лет амитриптилин назначают в дозе 25 мг, детям в возрасте старше 12 лет — 50 мг. Дозу принимают однократно за 30–60 мин перед сном.

Кому нельзя пить амитриптилин?

Амитриптилин противопоказан при:

индивидуальной непереносимости препарата;

недавно перенесенном инфаркте миокарда, ишемической болезни сердца, нарушениях сердечного ритма;

сопутствующем применении ингибиторов моноаминоксидазы (и в течение 14 сут после их отмены) — совместное применение может вызвать развитие серотонинового синдрома.

Как амитриптилин влияет на артериальное давление?

При приеме амитриптилина может наблюдаться как повышение, так и снижение артериального давления. Так что если пациент получает сопутствующие антигипертензивные препараты, то рекомендуется по решению врача пересмотреть их дозы.

Можно ли чем-нибудь заменить амитриптилин?

Существует большое количество других антидепрессантов, в частности неселективные ингибиторы обратного нейронального захвата моноаминов, селективные ингибиторы обратного нейронального захвата серотонина и др. Однако решение о замене препарата должен принимать врач с учетом основного диагноза, переносимости и клинического эффекта препаратов.

Как отменять амитриптилин?

Рекомендуется отменять амитриптилин постепенно, снижая дозу в течение нескольких недель.

Сколько по времени можно принимать амитриптилин?

Поскольку лечение антидепрессантами носит симптоматический характер, при определении длительности курса лечения следует ориентироваться на клинический эффект. При депрессии обычно курс лечения продлевают до 6 мес после полного угасания симптомов с целью профилактики рецидива. В некоторых случаях, например при рецидивирующей (униполярной) депрессии, поддерживающую терапию следует проводить в течение нескольких лет для предотвращения новых эпизодов.

При энурезе рекомендуемый курс лечения обычно составляет не более 3 мес.

Как применять амитриптилин при нарушениях сна?

Учитывая седативный эффект, небольшую поддерживающую суточную дозу амитриптилина можно принимать 1 раз в сутки в вечернее время или перед сном.

Как долго амитриптилин циркулирует в крови?

Период полувыведения амитриптилина индивидуален и колеблется в диапазоне 16,49–40,36 ч. Это означает, что за такой период времени концентрация препарата в крови снизится ниже терапевтической.

Что будет, если принять несколько таблеток амитриптилина?

Если несколько таблеток — это доза, которая подобрана под контролем врача, то ничего опасного для жизни не произойдет, однако могут усилиться побочные эффекты. При случайной или намеренной передозировке могут наблюдаться судороги, лихорадка, угнетение центральной нервной системы, которое в тяжелых случаях может достигать стадии комы, нарушения деятельности сердца.

Что будет, если принимать амитриптилин и алкоголь?

Поскольку этиловый спирт является стимулятором печеночных ферментов, он может ускорять выведение, а значит, и снижать концентрацию амитриптилина в крови. Снижение концентрации амитриптилина ниже оптимальной может привести к обострению основного психоневрологического заболевания.

Можно ли принимать амитриптилин при головной боли?

Амитриптилин не является обезболивающим препаратом, поэтому не рекомендуется принимать его для устранения головной боли.

Можно ли принимать амитриптилин в период беременности или кормления грудью?

Амитриптилин не назначают в период беременности, если только ожидаемая польза для пациентки не превышает теоретический риск для плода. Назначение высоких доз трициклических антидепрессантов в течение ІІІ триместра беременности может вызвать нейроповеденческие нарушения у новорожденных. У новорожденных, согласно сообщениям, установлены только случаи сонливости как результат влияния амитриптилина и задержки мочи как результат влияния нортриптилина (метаболит амитриптилина), если препарат назначался беременным до родов, так что за такими детьми следует наблюдать в течение 4 нед после рождения.

Амитриптилин и его метаболиты в небольших количествах проникают в грудное молоко. Расчетное суточное количество этих веществ, поступающее младенцу, составляет около 2% дозы амитриптилина матери по отношению к массе тела ребенка (в миллиграммах на килограмм).

Чем опасен амитриптилин?

При депрессивных состояниях сохраняется вероятность суицидальных попыток. Такой риск может существовать вплоть до момента наступления стойкой ремиссии и возникать спонтанно на протяжении курса терапии. Лицам с суицидальными наклонностями не следует назначать препарат в высоких дозах. На фоне лечения антидепрессантами необходимо тщательно наблюдать за состоянием больных, особенно в начале терапии, относительно клинического ухудшения и/или появления суицидальных мыслей и поведения. Больные со склонностью к суициду не должны иметь доступа к большому количеству лекарственного средства.