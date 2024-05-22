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БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕ пара средние, индивидуальная упаковка, №1 - Киев (135047) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется через 40 мин
Киев, ул. Ильинская, 10
Всего: упаковка (16)
11,50 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 48-А
Всего: упаковка (7)
11,30 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется через 10 мин
Киев, ул. Саксаганского, 101
Всего: упаковка (14)
11,70 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (20)
11,60 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (11)
11,70 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 7-В
Всего: упаковка (10)
11,50 грн
Аптека для экономных
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 38
Всего: упаковка (7)
12,80 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каховская, 60
Всего: упаковка (8)
11,10 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Энтузиастов, 37
Всего: упаковка (69)
9,50 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 26
Всего: упаковка (19)
12,70 грн
Аптека для экономных
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 56
Всего: упаковка (10)
10,10 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 16
Всего: упаковка (12)
12,60 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 26-Д
Всего: упаковка (9)
12,40 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 26/9
Всего: упаковка (18)
10,70 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 94/1-А
Всего: упаковка (14)
11,70 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Юности, 6-А
Всего: упаковка (9)
11,50 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Отрадный, 14/45
Всего: упаковка (6)
11,70 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Отрадный, 16/50
Всего: упаковка (10)
13,20 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 28-Б
Всего: упаковка (15)
13,20 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гайдай Зои, 6
Всего: упаковка (44)
10,70 грн