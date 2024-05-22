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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНО ФИКСИРУЮЩИЙ MEDRULL ULTRA-CREPP 4 м х 15 см, №1 - Киев (224548) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется через 14 мин
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (1)
42,20
Экономия: -13,35 грн
28,85 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (3)
42,20
Экономия: -13,35 грн
28,85 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
42,20
Экономия: -13,35 грн
28,85 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (1)
36,94 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (2)
36,76 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (2)
36,30 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128-А
Всего: упаковка (6)
31,24 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (4)
26,38 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Романов, перек. Небесной Сотни / Лялевича Сергея, 105/1
Всего: упаковка (14)
37,27 грн
Аптека семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (1)
36,80 грн
Семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (5)
37,31
Экономия: -0,16 грн
37,15 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 14 мин
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (1)
36,94
Экономия: -0,08 грн
36,86 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 14 мин
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
Всего: упаковка (2)
37,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
Всего: упаковка (2)
35,50 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 14 мин
Жмеринка, ул. Киевская, 131-Б
Всего: упаковка (3)
38,80
Экономия: -0,07 грн
38,73 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Жмеринка, ул. Соборная, 2
Всего: упаковка (1)
36,64
Экономия: -0,33 грн
36,31 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Шепетовка, просп. Мира, 20
Всего: упаковка (1)
36,91 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Гоща, ул. Независимости, 80
Всего: упаковка (1)
36,91 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 18-В
Всего: упаковка (1)
37,23
Экономия: -0,08 грн
37,15 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 14 мин
Нетишин, просп. Независимости, 22-А
Всего: упаковка (1)
36,62
Экономия: -0,36 грн
36,26 грн