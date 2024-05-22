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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНО ФИКСИРУЮЩИЙ MEDRULL ULTRA-CREPP 4 м х 12 см, №1 - Киев (224547) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (1)
31,24
Экономия: -0,10 грн
31,14 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (6)
31,52 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (1)
30,06
Экономия: -0,23 грн
29,83 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
29,97 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
29,68 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (10)
29,98
Экономия: -0,35 грн
29,63 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (2)
30,04 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 55
Всего: упаковка (4)
19,67
Экономия: -0,07 грн
19,60 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Кочерги Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
30,02
Экономия: -0,23 грн
29,79 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Качинского Леха, 6
Всего: упаковка (3)
19,65 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
30,04 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (1)
29,92 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Героев Майдана, 14
Всего: упаковка (1)
19,38
Экономия: -0,31 грн
19,07 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128-А
Всего: упаковка (2)
30,01
Экономия: -0,51 грн
29,50 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Романов, перек. Небесной Сотни / Лялевича Сергея, 105/1
Всего: упаковка (16)
30,06 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 14 мин
Емильчино, пер. Тихого Наума, 2/2
Всего: упаковка (1)
29,82
Экономия: -0,31 грн
29,51 грн
Аптека семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (1)
29,85 грн
Семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (4)
30,02 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 92
Всего: упаковка (1)
31,34
Экономия: -0,01 грн
31,33 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 14 мин
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (1)
25,08
Экономия: -0,09 грн
24,99 грн