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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНО ФИКСИРУЮЩИЙ MEDRULL ULTRA-CREPP 4 м х 10 см, №1 - Киев (224545) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (8)
24,96
Экономия: -0,11 грн
24,85 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 14 мин
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
Всего: упаковка (2)
28,50
Экономия: -8,97 грн
19,53 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (8)
25,04
Экономия: -0,03 грн
25,01 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (7)
26,75
Экономия: -0,05 грн
26,70 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 14 мин
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (2)
24,74 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
25,38 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (2)
26,55
Экономия: -0,01 грн
26,54 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Романов, перек. Небесной Сотни / Лялевича Сергея, 105/1
Всего: упаковка (13)
26,76
Экономия: -0,32 грн
26,44 грн
Аптека семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (2)
24,94 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
Всего: упаковка (3)
25,41 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 92
Всего: упаковка (17)
25,22 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 14 мин
Миргород, перек. Гоголя / Независимости, 137/8
Всего: упаковка (5)
24,62
Экономия: -5,15 грн
19,47 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Шепетовка, просп. Мира, 20
Всего: упаковка (1)
25,39
Экономия: -0,20 грн
25,19 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 21
Всего: упаковка (3)
26,44 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Клесов, ул. Железнодорожная, 12
Всего: упаковка (1)
25,19 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 14 мин
Нетишин, просп. Независимости, 22-А
Всего: упаковка (15)
26,65 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 14 мин
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 64
Всего: упаковка (1)
26,30 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Волочисская, 6
Всего: упаковка (1)
24,88 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Мурованые Куриловцы, перек. Единства / Соборна, 1/131
Всего: упаковка (3)
25,30
Экономия: -0,29 грн
25,01 грн
Йод
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Открыто Закроется в 21:00
Сарны, ул. Широкая, 10
Всего: упаковка (2)
24,64 грн