Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, снижающие риск развития воспалительных и язвенных процессов ЖКТVITA - АНТАЦИДЦены в аптеках

VITA - АНТАЦИД таблетки со вкусом апельсина, №16 - Киев (745861) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
Всего: упаковка (9)
26,28 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
Всего: упаковка (9)
27,07 грн
Виталюкс
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (4)
26,19 грн
Виталюкс
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Павловская, 17
Всего: упаковка (8)
26,20 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Скрипника Мстислава Патриарха, 40
Всего: таблетки (12)
16,43 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 26-В
Всего: упаковка (1)
15,80 грн
Аптекарь
Подробнее
Киев, ул. Антоновича, 170/172
Всего: упаковка (4)
26,28 грн
Виталюкс
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Преображенская, 8-Б
Всего: упаковка (2)
26,20 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Воскресенская, 12-В
Всего: упаковка (5)
28,81 грн
Виталюкс
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 2-А
Всего: упаковка (16)
26,20 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Киев, перек. Щусева / Вавиловых, 27/4
Всего: упаковка (2)
26,99 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Практичная, 3-А
Всего: упаковка (2)
30,13 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Белецкого Академика / Героев Севастополя, 1/36
Всего: упаковка (5)
26,28 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 4
Всего: упаковка (6)
27,06 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 58
Всего: упаковка (14)
27,07 грн
Виталюкс
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 9
Всего: упаковка (7)
27,50 грн
Виталюкс
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Ахматовой Анны / Драгоманова, 9/18
Всего: упаковка (8)
26,28 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Драгоманова, 38-А
Всего: упаковка (6)
26,20 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гната Юры, 3
Всего: упаковка (5)
26,28 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гната Юры, 7
Всего: упаковка (4)
26,28 грн