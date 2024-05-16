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АРКТИК КЕЛП таблетки, №300 - Киев (556528) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 48-А
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 18:30
Киев, ул. Саксаганского, 101
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 15:00
Киев, ул. Мокрая, 20-А
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, наб. Русановская, 20
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каховская, 60
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Энтузиастов, 37
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Аптека для экономных
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 56
Всего: упаковка (1)
659,30 грн
Галафарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6-В
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Аптека для економних
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 26-Д
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 94/1-А
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Юности, 6-А
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, просп. Отрадный, 14/45
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Отрадный, 16/50
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 28-Б
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 11
Всего: упаковка (2)
550,30 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Галафарм
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Открыто Круглосуточно
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Берестейский, 77/1
Всего: упаковка (1)
550,30 грн