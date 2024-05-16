Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВУЮ СИСТЕМУКОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ БЛОКАТОРОВ РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА IIБлокаторы рецепторов ангиотензина II и блокаторы кальциевых каналовВалсартан и амлодипинАдениз-АМЦены в аптеках

Адениз-АМ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг + 5 мг блистер, №30 - Киев (568430) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеке
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
184,83 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
173,87 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
201,20
Экономия: -45,10 грн
156,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
201,20
Экономия: -45,10 грн
156,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
201,20
Экономия: -45,10 грн
156,10 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
175,12 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (1)
197,20
Экономия: -41,10 грн
156,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
170,38
Экономия: -9,14 грн
161,24 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
172,50
Экономия: -16,40 грн
156,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
137,48
Экономия: -8,54 грн
128,94 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
136,59
Экономия: -7,65 грн
128,94 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
133,59
Экономия: -4,65 грн
128,94 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
133,99
Экономия: -5,05 грн
128,94 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
134,63
Экономия: -5,69 грн
128,94 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
133,75
Экономия: -4,81 грн
128,94 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
133,40
Экономия: -4,46 грн
128,94 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
134,79
Экономия: -5,85 грн
128,94 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
200,70
Экономия: -44,60 грн
156,10 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 21
Всего: упаковка (2)
188,70
Экономия: -30,30 грн
158,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: упаковка (1)
197,90
Экономия: -41,80 грн
156,10 грн