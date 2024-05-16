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Адениз-АМ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг + 5 мг блистер, №30 - Киев (568428) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
117,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (2), блистер (2)
145,20
Экономия: -34,60 грн
110,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
131,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
123,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
117,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
143,20
Экономия: -32,60 грн
110,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
117,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
117,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
101,98
Экономия: -6,33 грн
95,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
117,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (2)
143,20
Экономия: -32,60 грн
110,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
99,10
Экономия: -3,45 грн
95,65 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (1)
143,20
Экономия: -32,60 грн
110,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
118,75
Экономия: -4,48 грн
114,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
117,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
117,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
117,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
117,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
117,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
117,70 грн