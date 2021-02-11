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Даларгин-Биолек® (Dalargin-Biolik) (3192) - инструкция по применению ATC-классификация

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Даларгин-Биолек<sup>&reg;</sup> (Dalargin-Biolik)
Цена в городе Киев
от 396,79 грн
По рецепту
10 шт, 1 мг от 396,79 грн
В наличии в 16 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Лиофилизат для раствора для инъекций
Дозировка
1 мг
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
A02X ПРОЧИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КИСЛОТНО-ЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Регистрационное удостоверение
UA/5028/01/01 от 11.02.2021
Международное название
DALARGINUM* (ДАЛАРГИН*)

Даларгин-Биолек инструкция по применению

Характеристика

белый аморфный порошок или пористая масса, легко растворимый в воде и спирте. Может иметь запах уксусной кислоты. В медицинской практике применяется в виде прозрачного бесцветного р-ра (рН 5,0–7,0), который готовят из лиофилизированного порошка.

Даларгин-Биолек
Даларгин-Биолек® лиофилизат для раствора для инъекций 1 мг ампула, №10
от 396,79 грн
В наличии в 16 аптеках
Цены в аптеках
Даларгин-Биолек
Даларгин-Биолек® лиофилизат для раствора для инъекций 1 мг ампула, №10
от 396,79 грн
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