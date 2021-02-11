белый аморфный порошок или пористая масса, легко растворимый в воде и спирте. Может иметь запах уксусной кислоты. В медицинской практике применяется в виде прозрачного бесцветного р-ра (рН 5,0–7,0), который готовят из лиофилизированного порошка.