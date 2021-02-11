Даларгин-Биолек® (Dalargin-Biolik) (3192) - инструкция по применению ATC-классификация
Цена в городе Киев
от 396,79 грн
По рецепту
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Форма выпуска
Лиофилизат для раствора для инъекций
Дозировка
1 мг
Количество штук в упаковке
10 шт.
Регистрационное удостоверение
UA/5028/01/01 от 11.02.2021
Международное название
Даларгин-Биолек инструкция по применению
Характеристика
белый аморфный порошок или пористая масса, легко растворимый в воде и спирте. Может иметь запах уксусной кислоты. В медицинской практике применяется в виде прозрачного бесцветного р-ра (рН 5,0–7,0), который готовят из лиофилизированного порошка.