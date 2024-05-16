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JOHNSON'S® ДЕТСКОЕ МАСЛО 200 мл - Киев (43300) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 669 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
148,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (2)
155,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (14)
157,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
137,51 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
155,96 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
148,70 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
194,00
Экономия: -49,88 грн
144,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
137,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (2)
155,98 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (3)
156,94 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
184,80
Экономия: -44,88 грн
139,92 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
155,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
148,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
155,54 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
155,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (2)
184,80
Экономия: -44,88 грн
139,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (2)
156,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
181,58
Экономия: -31,51 грн
150,07 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
139,92 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
145,80 грн