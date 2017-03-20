Применять ректально по 1 суппозиторию 1 раз в сутки через 15–20 минут после завтрака.

Суппозиторий вводить в прямую кишку и удерживать там в течение не менее 5 минут, если опорожнение не произойдет раньше. Остатки суппозиториев выводятся из организма вместе с каловыми массами.

Лечение запоров не должно превышать 7 дней.