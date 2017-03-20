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Глицериновые суппозитории для детей (Suppositories glycerine for children) (200305) - инструкция по применению ATC-классификация

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Глицериновые суппозитории для детей (Suppositories glycerine for children)
Цена в городе Киев
Без рецепта
12 шт, 1405 мг Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Суппозитории ректальные
Дозировка
1405 мг
Количество штук в упаковке
12 шт.
ATC-група
A06A X01 Глицерол
Регистрационное удостоверение
UA/12010/01/01 от 20.03.2017
Международное название
GLYCEROLUM (ГЛИЦЕРОЛ)

Глицериновые суппозитории для детей инструкция по применению

Состав

действующее вещество: глицерол;

1 суппозиторий содержит глицерола 1405 мг;

вспомогательные вещества: натрия стеарат, вода очищенная.

Лекарственная форма

Суппозитории ректальные.

Основные физико-химические свойства: бесцветные или полупрозрачные суппозитории в форме торпеды, с маслянистой, гладкой поверхностью, однородные с виду в месте разреза, со слабым характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие слабительные средства. Код АТС А06А Х01.

Фармакологические свойства

В чистом виде глицерин оказывает раздражающее действие, которое исчезает при добавлении воды (до 30–50%), вазелина, ланолина. При применении в форме ректальных суппозиториев облегчает выведение каловых масс. При введении в прямую кишку глицериновые суппозитории оказывают легкое раздражающее действие на слизистую оболочку и рефлекторным путем инициируют процесс дефекации.

Фармакокинетика.

Не определена.

Показания

Симптоматическое лечение запоров различной этиологии (когда применении пероральных препаратов невозможно).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к глицерину или любому компоненту препарата. Почечная недостаточность. Синдром раздраженного кишечника, кишечная непроходимость, аппендицит, кровотечение, диарея, геморрой в стадии обострения, трещины заднего прохода, воспалительные заболевания, опухоли прямой кишки, недиагностированная боль в животе, геморрагический ректоколит.

Способ применения и дозы

Применять ректально по 1 суппозиторию 1 раз в сутки через 15–20 минут после завтрака.

Суппозиторий вводить в прямую кишку и удерживать там в течение не менее 5 минут, если опорожнение не произойдет раньше. Остатки суппозиториев выводятся из организма вместе с каловыми массами.

Лечение запоров не должно превышать 7 дней.

Дети

Детям в возрасте младше 2 лет препарат можно применять только в исключительных случаях после консультации с врачом, поскольку он может ухудшать нормальную функцию рефлекса дефекации.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции, боль, тошнота, рвота, желудочно-кишечное кровотечение.

При продолжительном применении наблюдались раздражение и неприятные ощущения в прямой кишке; иногда — катаральный проктит.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре выше 25 °С.

Упаковка

По 6 суппозиториев в стрипе. По 1 или 2 стрипа в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

АО «Антибиотиче», Румыния/S.C. Antibiotice SA, Rumania.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

ул. Валя Лупулуй, 1, г. Яссы, 707410, Румыния/Str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, 707410, Romania.