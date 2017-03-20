Глицериновые суппозитории для детей (Suppositories glycerine for children) (200305) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Глицериновые суппозитории для детей инструкция по применению
Состав
действующее вещество: глицерол;
1 суппозиторий содержит глицерола 1405 мг;
вспомогательные вещества: натрия стеарат, вода очищенная.
Лекарственная форма
Суппозитории ректальные.
Основные физико-химические свойства: бесцветные или полупрозрачные суппозитории в форме торпеды, с маслянистой, гладкой поверхностью, однородные с виду в месте разреза, со слабым характерным запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Прочие слабительные средства. Код АТС А06А Х01.
Фармакологические свойства
В чистом виде глицерин оказывает раздражающее действие, которое исчезает при добавлении воды (до 30–50%), вазелина, ланолина. При применении в форме ректальных суппозиториев облегчает выведение каловых масс. При введении в прямую кишку глицериновые суппозитории оказывают легкое раздражающее действие на слизистую оболочку и рефлекторным путем инициируют процесс дефекации.
Фармакокинетика.
Не определена.
Показания
Симптоматическое лечение запоров различной этиологии (когда применении пероральных препаратов невозможно).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к глицерину или любому компоненту препарата. Почечная недостаточность. Синдром раздраженного кишечника, кишечная непроходимость, аппендицит, кровотечение, диарея, геморрой в стадии обострения, трещины заднего прохода, воспалительные заболевания, опухоли прямой кишки, недиагностированная боль в животе, геморрагический ректоколит.
Способ применения и дозы
Применять ректально по 1 суппозиторию 1 раз в сутки через 15–20 минут после завтрака.
Суппозиторий вводить в прямую кишку и удерживать там в течение не менее 5 минут, если опорожнение не произойдет раньше. Остатки суппозиториев выводятся из организма вместе с каловыми массами.
Лечение запоров не должно превышать 7 дней.
Дети
Детям в возрасте младше 2 лет препарат можно применять только в исключительных случаях после консультации с врачом, поскольку он может ухудшать нормальную функцию рефлекса дефекации.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции, боль, тошнота, рвота, желудочно-кишечное кровотечение.
При продолжительном применении наблюдались раздражение и неприятные ощущения в прямой кишке; иногда — катаральный проктит.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре выше 25 °С.
Упаковка
По 6 суппозиториев в стрипе. По 1 или 2 стрипа в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
АО «Антибиотиче», Румыния/S.C. Antibiotice SA, Rumania.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ул. Валя Лупулуй, 1, г. Яссы, 707410, Румыния/Str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, 707410, Romania.