одновременное применение с алкоголем не рекомендуется (усиление седативного действия).

Следует соблюдать осторожность при одновременном применении с антипсихотическими, снотворными, анксиолитическими, седативными, антидепрессантными средствами, опиоидными анальгетиками, противосудорожными, анестезирующими препаратами, антигистаминными препаратами с седативным действием (возможно усиление центрального седативного действия). При применении с опиоидными анальгетиками может усилиться эйфорическое действие, которое приводит к увеличению физической зависимости.

Фармакокинетическое взаимодействие между залеплоном и венлафаксином (в лекарственной форме с пролонгированным действием) не отмечалось. Венлафаксин в дозе 75 мг или 150 мг в сутки, в лекарственной форме с удлиненным высвобождением, применяемый в комбинации с 10 мг залеплона, не вызывает нарушений памяти или психомоторных реакций.

Осторожно применять одновременно с циметидином, который повышает концентрацию залеплона в плазме крови на 85% за счет торможения активности альдегидоксидазы и СYP3A4.

Применение одновременно с 800 мг эритромицина приводит к увеличению концентрации залеплона в плазме крови на 34%, что может вызвать потенцирование его седативного действия. Необходимости в коррекции дозы залеплона нет.

Препараты — индукторы СYP3A4, такие как рифампицин, карбамазепин, фенобарбитал, при одновременном применении с залеплоном могут уменьшить его эффективность.

Залеплон не влияет на фармакокинетику и фармакодинамику дигоксина и варфарина с узким лечебным индексом.

Ибупрофен при одновременном применении с залеплоном не вызывает дополнительного взаимодействия.