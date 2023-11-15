ЗАЛЕПЛОН (ZALEPLONUM) Действующее вещество
снотворное ЛС пиразол-пиримидинового типа, по химической структуре отличается от бензодиазепинов и других снотворных; взаимодействует с бензодиазепиновым рецепторами ГАМКA, содержащимися в нейронных структурах ЦНС.
После приема быстро и практически полностью всасывается в ЖКТ (минимум 71%). Cmax в сыворотке крови достигается в течение примерно 1 ч. Биодоступность составляет около 30%. Залеплон липофильный, его Vd после в/в применения составляет около 1,4±0,3 л/кг. Примерно на 60% связывается с белками плазмы крови. Концентрация в плазме крови увеличивается линейно, не обнаружено кумуляции после применения до 30 мг в сутки. Т½ составляет примерно 1 ч. Биотрансформируется преимущественно в печени в 5-окси-залеплон под действием альдегидоксидазы. В меньшей степени трансформируется CYP3А4 в диэтилзалеплон и затем до 5-окси-диэтилзалеплона. 5-окси-залеплон и 5-окси-диэтилзалеплон трансформируются в глюкурониды и выводятся с мочой. Метаболиты залеплона неактивные. Выводятся преимущественно с мочой (71%) и калом (17%).
тяжелая форма нарушения сна, проявляющаяся затруднением засыпания.
рекомендуемая суточная доза — 10 мг максимальная суточная доза — 10 мг. Для лиц с печеночной недостаточностью легкой или умеренной степени, почечной недостаточностью, хронической дыхательной недостаточностью, лицам пожилого возраста рекомендуется суточная доза 5 мг.
Нельзя принимать вторую дозу в ту же ночь; максимальная продолжительность лечения — 2 нед. Применять непосредственно перед сном и минимум за 4 ч до пробуждения.
повышенная чувствительность к компонентам ЛС, тяжелая печеночная недостаточность, тяжелая почечная недостаточность, синдром ночного апноэ, тяжелая дыхательная недостаточность, тяжелая миастения, период кормления грудью, детский возраст.
парестезии, снижение тактильной чувствительности, атаксия/дискординация, головокружение, бессвязная речь, обострение слуха, диплопия, нарушения поля зрения, астения, плохое самочувствие, апатия, депрессия (рецидив), сонливость, деперсонализация, галлюцинации (в частности обонятельные), дезориентация; амнезия, психические и парадоксальные реакции, снижение концентрации, сомнамбулизм; анорексия, тошнота, повышение уровня трансаминаз печени; альгодисменорея, фотосенсибилизация, анафилактические и псевдоанафилактические реакции, ангионевротический отек.
одновременное применение с алкоголем не рекомендуется (усиление седативного действия).
Следует соблюдать осторожность при одновременном применении с антипсихотическими, снотворными, анксиолитическими, седативными, антидепрессантными средствами, опиоидными анальгетиками, противосудорожными, анестезирующими препаратами, антигистаминными препаратами с седативным действием (возможно усиление центрального седативного действия). При применении с опиоидными анальгетиками может усилиться эйфорическое действие, которое приводит к увеличению физической зависимости.
Фармакокинетическое взаимодействие между залеплоном и венлафаксином (в лекарственной форме с пролонгированным действием) не отмечалось. Венлафаксин в дозе 75 мг или 150 мг в сутки, в лекарственной форме с удлиненным высвобождением, применяемый в комбинации с 10 мг залеплона, не вызывает нарушений памяти или психомоторных реакций.
Осторожно применять одновременно с циметидином, который повышает концентрацию залеплона в плазме крови на 85% за счет торможения активности альдегидоксидазы и СYP3A4.
Применение одновременно с 800 мг эритромицина приводит к увеличению концентрации залеплона в плазме крови на 34%, что может вызвать потенцирование его седативного действия. Необходимости в коррекции дозы залеплона нет.
Препараты — индукторы СYP3A4, такие как рифампицин, карбамазепин, фенобарбитал, при одновременном применении с залеплоном могут уменьшить его эффективность.
Залеплон не влияет на фармакокинетику и фармакодинамику дигоксина и варфарина с узким лечебным индексом.
Ибупрофен при одновременном применении с залеплоном не вызывает дополнительного взаимодействия.
симптомы связаны с усилением действия препарата, что приводит к торможению функции ЦНС — от сонливости до комы. Наблюдалась хроматурия.
Если пациент в сознании, следует спровоцировать рвоту или провести промывание желудка и ввести сорбент для минимизации всасывания залеплона. В исследованиях на животных установлено, что эффективным антидотом является флумазенил, однако данные относительно его эффективности при применении человеку отсутствуют.