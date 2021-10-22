ЗИДОВУДИН (ZIDOVUDINUM) Действующее вещество
противовирусное средство, проявляющее высокую активность в отношении ретровирусов, включая ВИЧ. Попадая внутрь клетки, зидовудин под действием клеточных киназ подвергается фосфорилированию до трифосфата. Зидовудин-трифосфат действует как ингибитор и одновременно как субстрат для обратной транскриптазы вируса, при этом дальнейшее образование вирусной ДНК блокируется благодаря внедрению зидовудина-трифосфата в соответствующие цепочки ее молекулы. Конкурентное взаимодействие зидовудина-трифосфата с обратной транскриптазой ВИЧ примерно в 100 раз сильнее, чем с человеческой α-полимеразой.
поддерживающая терапия при ВИЧ-инфекции.
начальная доза для взрослых с массой тела около 70 кг обычно составляет по 200 мг каждые 4 ч (1200 мг/сут). Оптимальную дозу подбирают индивидуально. Диапазон доз — от 500 до 1500 мг/сут.
Детям зидовудин назначают в начальной дозе 150–180 мг/м2 каждые 6 ч (4 раза в сутки).
повышенная чувствительность к зидовудину; зидовудин не назначают, если количество нейтрофильных гранулоцитов в периферической крови <0,75·109/л или уровень гемоглобина значительно снижен (<75 г/л); период беременности и кормления грудью; для лечения новорожденных с гипербилирубинемией, которые требуют дополнительного отличного от фототерапии лечения, или с повышенным более чем в 5 раз от нормы уровнем трансаминаз.
возможны анемия, нейтропения и лейкопения, тошнота, рвота, анорексия, головная боль, кожная сыпь, лихорадка, миалгия, парестезии, бессонница, ощущение общего дискомфорта, астения и диспепсия, сонливость, диарея, головокружение, повышенное потоотделение, одышка, метеоризм, извращение вкуса, боль в области груди и живота, снижение психической активности, чувство тревоги, учащение мочеиспускания, депрессия, генерализованная боль, озноб, кашель, крапивница, зуд и гриппоподобное состояние.
если уровень гемоглобина у больного снижен до 75–90 г/л или количество нейтрофильных гранулоцитов уменьшено до 0,75–1·109/л, суточную дозу зидовудина необходимо снизить в 2 раза (с интервалом между приемами каждые 8 ч). Нормализация указанных показателей ускоряется при непродолжительном перерыве в лечении. После нормализации этих показателей дозу можно повысить до исходных значений. Лечение зидовудином необходимо прекратить, если уровень гемоглобина <75 г/л или количество нейтрофильных гранулоцитов 0,75·109/л.
При лечении пациентов пожилого возраста высока вероятность возникновения почечной недостаточности. У больных с циррозом печени происходит кумуляция зидовудина вследствие снижения активности глюкуронидазы.
Лечение зидовудином не снижает риск ВИЧ-инфицирования лиц, пребывающих в контакте с инфицированным.
при одновременнном применении зидовудина снижается уровень дифенина в крови. Прием парацетамола во время лечения зидовудином повышает частоту развития нейтропении, особенно после длительного лечения. Ацетилсалициловая кислота, кодеин, морфин, индометацин, кетопрофен, оксазепам, лоразепам, циметидин, клофибрат также могут замедлять метаболизм зидовудина. Одновременное лечение препаратами, обладающими нефротоксическим действием или подавляющими гемопоэз, может повышать риск токсического действия зидовудина. Некоторые аналоги нуклеозидов (например рибавирин) проявляют in vitro антагонизм в отношении противовирусной активности зидовудина, поэтому следует избегать одновременного их назначения. Пробенецид может удлинять T½ зидовудина.