ЗИДОВУДИН (ZIDOVUDINUM)

если уровень гемоглобина у больного снижен до 75–90 г/л или количество нейтрофильных гранулоцитов уменьшено до 0,75–1·109/л, суточную дозу зидовудина необходимо снизить в 2 раза (с интервалом между приемами каждые 8 ч). Нормализация указанных показателей ускоряется при непродолжительном перерыве в лечении. После нормализации этих показателей дозу можно повысить до исходных значений. Лечение зидовудином необходимо прекратить, если уровень гемоглобина <75 г/л или количество нейтрофильных гранулоцитов 0,75·109/л.

При лечении пациентов пожилого возраста высока вероятность возникновения почечной недостаточности. У больных с циррозом печени происходит кумуляция зидовудина вследствие снижения активности глюкуронидазы.

Лечение зидовудином не снижает риск ВИЧ-инфицирования лиц, пребывающих в контакте с инфицированным.