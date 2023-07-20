КУКУРУЗА ОБЫКНОВЕННАЯ* (ZEA MAYS*) Действующее вещество
столбики с рыльцами кукурузы, собранные в период созревания початков кукурузы, содержат ситостерол, стигмастерол, жирные масла, эфирное масло, сапонины, горькое гликозидное вещество, витамины С и К, камедеподобные и другие вещества. Применяют в качестве желчегонного и мочегонного средства. При приеме внутрь препаратов из рылец кукурузы наблюдаются увеличение секреции желчи, уменьшение ее вязкости и относительной плотности, уменьшение содержания билирубина, увеличение содержания в крови протромбина и ускорение ее свертывания.
холецистит, холангит, гепатит с внутрипеченочным холестазом; наряду с препаратами витамина К препараты кукурузных рылец можно применять как кровоостанавливающее средство (главным образом при гипопротромбинемии).
назначают в виде отвара, настоя или жидкого экстракта. Для приготовления отвара берут 10 г кукурузных рылец, измельчают их, заливают 1½ стакана холодной воды и кипятят в течение 30 мин на небольшом огне в эмалированной посуде с закрытой крышкой. Отвар охлаждают, процеживают. Принимают по 1–3 столовые ложки через 3–4 ч.
Экстракт кукурузных рылец жидкий назначают внутрь по 30–40 капель 2–3 раза в сутки перед едой.
обтурационная желтуха, тромбофлебит, состояние гиперкоагуляции.
не выявлены.