КСЕРОФОРМ* (XEROFORMIUM*) Действующее вещество
ксероформ (C18H6BiBr9O3) — 2,4,6-трибромфенолят висмута основной, молекулярная масса 1198.4 г/моль. Аморфный мелкий порошок желтого цвета, слабо растворимый в воде, спирте, хлороформе, растительных маслах; вступает в реакцию со щелочами или сильными кислотами. Применяется в виде монокомпонентного порошка или в составе одноразовых перевязочных материалов с фиксированным содержанием вещества (медицинский вазелин плюс 3% висмута трибромфенолят).
Дерматотропное и дезинфицирующее средство, оказывает антисептическое, вяжущее и подсушивающее действие, способствуя эффективной реэпителизации, приживлению трансплантата и ускоряя ранозаживление.
Антисептический и вяжущий эффекты ксероформа обусловлены образованием устойчивой связи с протеинами микробной клетки и белками тканевого экссудата, приводя к их коагуляции. Как следствие, формируется альбуминатная пленка, защищающая поврежденную поверхность, в т.ч. окончания сенсорных волокон, и нарушаются процессы жизнедеятельности патогенной микрофлоры. Одновременно с этим процессом происходит констрикция капилляров наряду со снижением их проницаемости, что уменьшает экссудацию. Установлен противомикробный эффект органических соединений висмута в отношении кишечной, синегнойной и сенной палочек, золотистого, эпидермального и гемолитического стафилококков, фекального энтерококка, альфа-гемолитического стрептококка, а также Salmonella typhimurium, Candida albicans и Bacillus cereus. Кроме того, соли висмута обладают свойством ингибировать β-лактамазы микроорганизмов, препятствуя антибиотикорезистентности. Указанные эффекты висмута усиливает антисептическая активность трибромфенола.
воспалительные заболевания кожи; в ожоговой/пластической хирургии в качестве повязки на донорском участке и участке-рецепиенте, как покрытие для неглубоких ран или ожогов.
для наружного применения на пораженные участки кожи.
Педиатрическая популяция. Безопасность и эффективность применения в детском возрасте не установлены.
известная гиперчувствительность к веществу.
не сообщалось.
избегать попадания вещества в глаза.
не установлены.
о случаях передозировки не сообщалось.