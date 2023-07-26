ксероформ (C 18 H 6 BiBr 9 O 3 ) — 2,4,6-трибромфенолят висмута основной, молекулярная масса 1198.4 г/моль. Аморфный мелкий порошок желтого цвета, слабо растворимый в воде, спирте, хлороформе, растительных маслах; вступает в реакцию со щелочами или сильными кислотами. Применяется в виде монокомпонентного порошка или в составе одноразовых перевязочных материалов с фиксированным содержанием вещества (медицинский вазелин плюс 3% висмута трибромфенолят).

Дерматотропное и дезинфицирующее средство, оказывает антисептическое, вяжущее и подсушивающее действие, способствуя эффективной реэпителизации, приживлению трансплантата и ускоряя ранозаживление.

Антисептический и вяжущий эффекты ксероформа обусловлены образованием устойчивой связи с протеинами микробной клетки и белками тканевого экссудата, приводя к их коагуляции. Как следствие, формируется альбуминатная пленка, защищающая поврежденную поверхность, в т.ч. окончания сенсорных волокон, и нарушаются процессы жизнедеятельности патогенной микрофлоры. Одновременно с этим процессом происходит констрикция капилляров наряду со снижением их проницаемости, что уменьшает экссудацию. Установлен противомикробный эффект органических соединений висмута в отношении кишечной, синегнойной и сенной палочек, золотистого, эпидермального и гемолитического стафилококков, фекального энтерококка, альфа-гемолитического стрептококка, а также Salmonella typhimurium, Candida albicans и Bacillus cereus. Кроме того, соли висмута обладают свойством ингибировать β-лактамазы микроорганизмов, препятствуя антибиотикорезистентности. Указанные эффекты висмута усиливает антисептическая активность трибромфенола.