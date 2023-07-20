КСАНТИНОЛА НИКОТИНАТ (XANTINOLI NICOTINAS) Действующее вещество
RTECS: никотиновая кислота, соединение с 3,7-дигидро-7-(2-гидрокси-3-((2-гидроксиэтил) метиламино)пропил)-1,3-диметил-1H-пурин-2,6-дион.
NLM: никотиновая кислота, соединение с 7-(2-гидрокси-3-((2-гидроксиэтил)метиламино)пропил)теофиллином (1:1) (8CI).
вазодилатирующее средство. Активные компоненты — теофиллин и никотиновая кислота — действуют непосредственно на уровне кровеносных сосудов; никотиновая кислота вызывает вазодилатацию, связанную с высвобождением эндогенного простациклина, а теофиллин вызывает расслабление гладких мышц сосудов. Расширяет периферические сосуды, улучшает коллатеральное кровообращение, уменьшает явления церебральной гипоксии, улучшает микроциркуляцию в сосудах сетчатой оболочки глаза; ингибирует агрегацию тромбоцитов, усиливает сократимость миокарда.
Хорошо всасывается в пищеварительном тракте, диссоциирует с образованием ксантинола и никотиновой кислоты. Выделяется с мочой в виде метаболитов.
облитерирующий эндартериит, болезнь Рейно, диабетическая ангиопатия, ретинопатия, синдром Меньера, артериальный тромбоз, острый тромбофлебит поверхностных и глубоких вен, дерматит, трофические язвы нижних конечностей.
в/м или в/в (очень медленно) вводят по 2 мл 15% р-ра 1–3 раза в сутки. В тяжелых случаях — в/в капельно вводят 10 мл 15% р-ра в р-ре глюкозы в течение 3–4 ч.
Внутрь не разжевывая, после еды — по 0,15 г 3 раза в сутки; при необходимости дозу повышают до 2–3 таблеток 3 раза в сутки. По мере улучшения состояния дозу снижают до 1 таблетки 2–3 раза в сутки. Курс лечения — 2 мес.
острое кровотечение, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность II и III стадии, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, период беременности.
головокружение, жар, покалывание и покраснение кожи верхней части тела (особенно в области головы и шеи).
при быстром в/в введении могут развиться головокружение, удушье, сжимающая загрудинная боль, резкое снижение АД.
не сочетается с блокаторами β-адренорецепторов, ингибиторами МАО, ганглиоблокаторами, симпатолитиками и строфантином.