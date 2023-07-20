КСАНТИНОЛА НИКОТИНАТ (XANTINOLI NICOTINAS)

в/м или в/в (очень медленно) вводят по 2 мл 15% р-ра 1–3 раза в сутки. В тяжелых случаях — в/в капельно вводят 10 мл 15% р-ра в р-ре глюкозы в течение 3–4 ч.

Внутрь не разжевывая, после еды — по 0,15 г 3 раза в сутки; при необходимости дозу повышают до 2–3 таблеток 3 раза в сутки. По мере улучшения состояния дозу снижают до 1 таблетки 2–3 раза в сутки. Курс лечения — 2 мес.