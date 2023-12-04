ВАРДЕНАФИЛ (VARDENAFILUM) Действующее вещество
препарат для лечения больных с эректильной дисфункцией, селективный ингибитор ФДЭ-5. Эрекция полового члена представляет собой гемодинамический процесс, в основе которого лежит расслабление гладких мышц пещеристых тел. Во время сексуальной стимуляции в пещеристых телах выделяется оксид азота (NO), активирующий фермент гуанилатциклазу, что приводит к повышению содержания в пещеристых телах цГМФ. В результате происходит расслабление гладких мышц пещеристых тел, что способствует увеличению притока крови в половой член. Варденафил блокирует ФДЭ-5, под воздействием которой происходит расщепление цГМФ, в результате этого действие эндогенного NO в пещеристых телах при сексуальной стимуляции усиливается, что обусловливает способность варденафила усиливать естественную реакцию на сексуальную стимуляцию. Клинический эффект варденафила наступает примерно через 15 мин после приема и продолжается 8–12 ч.
После приема внутрь варденафил быстро абсорбируется в ЖКТ. Абсолютная биодоступность — около 15%. Cmax в плазме крови после приема внутрь в дозе 20 мг достигается через 30 мин – 2 ч (в среднем через 30 мин). Одновременный прием с жирной пищей приводит к снижению Cmax в плазме крови на 18–50%. Средний объем распределения варденафила в равновесном состоянии составляет 208 л. Метаболизируется в печени. С белками плазмы крови связывается около 95% варденафила и его основного метаболита. Общий клиренс варденафила составляет 56 л/ч, терминальный T½ варденафила и его основного метаболита составляет 4–5 ч. Экскретируется преимущественно с калом (91–95%), остальная часть (2–6%) выводится с мочой.
эректильная дисфункция.
в начале лечения рекомендуемая доза составляет 10 мг, назначают внутрь приблизительно за 25–60 мин до сексуального контакта, но можно и за 4–5 ч. Максимальная рекомендуемая частота приема — 1 раз/сут. Варденафил можно принимать независимо от приема пищи. Для достижения эффективности лечения необходим достаточный уровень сексуальной стимуляции. В зависимости от эффективности и переносимости лечения дозу можно повысить до 20 мг или снизить до 5 мг/сут. Максимальная рекомендуемая доза составляет 20 мг 1 раз в сутки. У лиц пожилого возраста изменения режима дозирования не требуется. У пациентов с умеренными нарушениями функции печени отмечается снижение клиренса варденафила, поэтому начальная доза должна составлять 5 мг/сут. В дальнейшем в зависимости от эффективности и переносимости доза варденафила может быть повышена до 10 мг и затем до 20 мг. У пациентов с незначительными нарушениями функции печени изменения режима дозирования не требуется. У пациентов с незначительными, умеренными и тяжелыми нарушениями функции почек изменения режима дозирования не требуется.
Таблетки диспергируемые не являются биоэквивалентными таблеткам, покрытым оболочкой. Максимальная рекомендованная доза для таблеток диспергируемых — 10 мг/сут.
Таблетку диспергируемую кладут в ротовую полость на язык, держат до полного растворения, затем глотают. Таблетку диспергируемую следует принимать сразу после ее извлечения из блистера, не запивая жидкостью.
повышенная чувствительность к варденафилу, одновременный прием органических нитратов или других донаторов NO, блокаторов α-адренорецепторов, тяжелая печеночная недостаточность, заболевания почек в терминальной стадии, требующие гемодиализа, артериальная гипотензия (систолическое АД в покое ниже 90 мм рт. ст.), недавно перенесенный инсульт или инфаркт миокарда (в течение последних 6 мес), нестабильная стенокардия, наследственные дегенеративные заболевания сетчатки (в том числе пигментный ретинит), возраст до 16 лет.
головная боль, головокружение, повышение мышечного тонуса, гиперемия кожи лица, повышение или снижение АД, диспепсия, тошнота, заложенность носа, фотосенсибилизация, приапизм.
с осторожностью следует применять при анатомических деформациях полового члена (искривление, кавернозный фиброз или болезнь Пейрони), заболеваниях, предрасполагающих к развитию приапизма (серповидноклеточная анемия, множественная миелома или лейкоз), склонности к кровотечениям, пептической язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Не предназначен для применения у женщин и детей.
ингибиторы цитохрома P450 (циметидин, кетоконазол, итраконазол, индинавир, ритонавир) могут снижать клиренс варденафила (при одновременном применении с этими препаратами не следует превышать дозу варденафила 5 мг/сут). При одновременном применении с ингибитором CYP 3A4 эритромицином не рекомендуется превышать дозу варденафила 10 мг/сут. Одновременное применение с блокаторами α-адренорецепторов может приводить к снижению АД, поэтому варденафил следует принимать не ранее чем через 6 ч после приема указанных средств. Не отмечено значимых фармакокинетических взаимодействий при сочетанном применении варденафила с глибенкламидом, нифедипином, варфарином и дигоксином. При одновременном применении с варфарином не наблюдалось изменения протромбинового времени и уровня факторов свертывания крови. При одновременном применении с ацетилсалициловой кислотой, антацидами, ингибиторами АПФ, блокаторами β-адренорецепторов, диуретиками, гипогликемическими препаратами (производными сульфонилмочевины и метформином), ранитидином фармакокинетика варденафила не изменялась. Поскольку ингибиторы ФДЭ оказывают влияние на систему NO/цГМФ, ингибиторы ФДЭ-5 могут усиливать гипотензивное действие нитратов.
Монотерапия варденафилом не подавляет агрегацию тромбоцитов, вызванную различными агонистами тромбоцитов. При применении варденафила в концентрациях, превышающих терапевтические, наблюдалось незначительное дозозависимое усиление антиагрегационного эффекта натрия нитропруссида, выделяющего NO.