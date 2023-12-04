в начале лечения рекомендуемая доза составляет 10 мг, назначают внутрь приблизительно за 25–60 мин до сексуального контакта, но можно и за 4–5 ч. Максимальная рекомендуемая частота приема — 1 раз/сут. Варденафил можно принимать независимо от приема пищи. Для достижения эффективности лечения необходим достаточный уровень сексуальной стимуляции. В зависимости от эффективности и переносимости лечения дозу можно повысить до 20 мг или снизить до 5 мг/сут. Максимальная рекомендуемая доза составляет 20 мг 1 раз в сутки. У лиц пожилого возраста изменения режима дозирования не требуется. У пациентов с умеренными нарушениями функции печени отмечается снижение клиренса варденафила, поэтому начальная доза должна составлять 5 мг/сут. В дальнейшем в зависимости от эффективности и переносимости доза варденафила может быть повышена до 10 мг и затем до 20 мг. У пациентов с незначительными нарушениями функции печени изменения режима дозирования не требуется. У пациентов с незначительными, умеренными и тяжелыми нарушениями функции почек изменения режима дозирования не требуется.

Таблетки диспергируемые не являются биоэквивалентными таблеткам, покрытым оболочкой. Максимальная рекомендованная доза для таблеток диспергируемых — 10 мг/сут.

Таблетку диспергируемую кладут в ротовую полость на язык, держат до полного растворения, затем глотают. Таблетку диспергируемую следует принимать сразу после ее извлечения из блистера, не запивая жидкостью.