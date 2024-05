одновременное применение с кетоконазолом (400 мг 1 раз в сутки), сильного ингибитора CYP3A, P-gp и BCRP привело к повышению C max венетоклаксу в 2,3 раза, а AUC ∞ — в 6,4 раза.

Одновременное применение венетоклакса и сильных ингибиторов CYP3A (кетоконазола, ритонавира, кларитромицина, итраконазола, вориконазола, позаконазол) в начале и во время фазы титрования дозы противопоказано из-за повышенного риска возникновения синдрома лизиса опухоли.

Венетоклакс является субстратом P-gp и BCRP. Одновременное введение 600 мг рифампина, ингибитора Р-gp, привело к повышению C max венетоклакса на 106%, а AUC ∞ венетоклакса на 78%. Следует избегать применения венетоклакса вместе с ингибиторами P-gp и BCRP в начале и во время фазы титрования дозы. Если существует необходимость применения ингибитора P-gp и BCRP, следует осуществлять тщательный контроль за состоянием пациентов относительно появления у них признаков токсичности.

Одновременное применение венетоклакса с азитромицином снижает C max и AUC ∞ венетоклакса на 25% и 35% соответственно.