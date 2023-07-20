ведолизумаб является селективным кишечным иммуносупрессивным биологическим препаратом. Ведолизумаб представляет собой гуманизированные моноклональные антитела, которые специфически связываются с интегрином α 4 β 7 , который экспрессируется преимущественно на лимфоцитах класса Т-хелперов, которые имеют афинитет к тканям кишечника. Ведолизумаб уменьшает воспаление ЖКТ у пациентов с язвенным колитом и болезнью Крона.

Объем распределения ведолизумаба составляет примерно 5 л. Связывание ведолизумаба с белками плазмы крови не оценивалось.

Общий клиренс ведолизумаба составляет примерно 0,157 л/сут и Т ½ — 25 дней.