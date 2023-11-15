одновременное применение вемурафениба с препаратами, метаболизирующимися посредством изоферментов CYP1А2 и CYP3A4 и обладающими узким терапевтическим индексом не рекомендуется.

Одновременное применение вемурафениба и варфарина может приводить к увеличению AUC последнего.

При одновременном применении с вемурафенибом возможно повышение экспозиции препаратов, транспортируемых при помощи P-gp (алискирен, колхицин, дигоксин, эверолимус, фексофенадин) или BCRP (например метотрексат, митоксантрон, розувастатин).

Взаимодействия вемурафениба с применением дигоксина было установлено, что при использовании многократных пероральных доз вемурафениба увеличивалась экспозиция дигоксина и C max дигоксина в 1,8 и 1,5 раза соответственно. Необходимо соблюдать осторожность при одновременном применении вемурафениба и субстратов P-gp. В случае необходимости рекомендуется снизить дозу сопутствующего препарата — субстрата P-gp.