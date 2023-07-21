ягоды содержат до 12% сахаров, флавонолы, органические кислоты (в том числе бензойную, которая обусловливает антибактериальные свойства при инфекциях мочевых путей), 0,2–0,4% дубильных веществ, витамин С (на Севере и в субальпийском поясе — 50–60 мг%). В листьях содержатся дубильные вещества и 5–7% арбутина. Водные настои и отвары листьев применяют как мочегонное и противомикробное средство. В народной медицине используют при лечении подагры, ревматизма, почечнокаменной болезни.