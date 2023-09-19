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Активные вещества — “Ф”ФИАЛКА ТРЕХЦВЕТНАЯ/ПОЛЕВАЯ* (VIOLA TRICOLOR/ARVENSIS MURR.*)

ФИАЛКА ТРЕХЦВЕТНАЯ/ПОЛЕВАЯ* (VIOLA TRICOLOR/ARVENSIS MURR.*) Действующее вещество

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Найдено: 4 препарата
Фиалки трава трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Фиалки трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 322 аптеках
от 29,44 грн
Цены в аптеках
Фиалки трава трава, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; ЗАО "Лектравы"
Фиалки трава Трава, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 286 аптеках
от 19,74 грн
Цены в аптеках
Фиалки трава трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Фиалки трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 236 аптеках
от 23,30 грн
Цены в аптеках
Фиалки трава трава, 60 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Фиалки трава Трава, 60 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
Нет в наличии
Форма выпуска: трава.

собранная в фазу цветения и высушенная трава фиалки содержит гликозиды, флавоноиды (рутин, виолкверцитин, антоциановый гликозид виоланин), аскорбиновую кислоту, сапонины. Оказывает отхаркивающее и слабое мочегонное действие.

острый и хронический бронхит.

внутрь в виде настоя (10:200) по 1 столовой ложке 3 раза в сутки.

повышенная чувствительность.

не выявлены.