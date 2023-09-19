собранная в фазу цветения и высушенная трава фиалки содержит гликозиды, флавоноиды (рутин, виолкверцитин, антоциановый гликозид виоланин), аскорбиновую кислоту, сапонины. Оказывает отхаркивающее и слабое мочегонное действие.