ФИАЛКА ТРЕХЦВЕТНАЯ/ПОЛЕВАЯ* (VIOLA TRICOLOR/ARVENSIS MURR.*) Действующее вещество
от 29,44 грн
от 19,74 грн
Фиалки трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
от 23,30 грн
Фиалки трава Трава, 60 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
Нет в наличии
Форма выпуска: трава.
собранная в фазу цветения и высушенная трава фиалки содержит гликозиды, флавоноиды (рутин, виолкверцитин, антоциановый гликозид виоланин), аскорбиновую кислоту, сапонины. Оказывает отхаркивающее и слабое мочегонное действие.
острый и хронический бронхит.
внутрь в виде настоя (10:200) по 1 столовой ложке 3 раза в сутки.
повышенная чувствительность.
не выявлены.