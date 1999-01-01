Киев
Активные вещества на букву “192”
Vigabatrinum (Вигабатрин)
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Сабрил
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №100
Санофи-Авентис Украина
от
2142,21
грн
в 317 аптеках
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Сабрил
Гранулы для орального раствора 500 мг саше №50
Санофи-Авентис Украина
от
1355,50
грн
в 306 аптеках
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Форма выпуска
гран. д/оральн. р-ра
табл. п/плен. оболочкой
Упаковка
блистер
саше
Количество штук в упаковке
50
100
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