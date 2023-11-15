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Активные вещества — “У”УДЕНАФИЛ (UDENAFILUM)

УДЕНАФИЛ (UDENAFILUM) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Зидена таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 2; Dong-A ST Co., Ltd
Зидена Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 2 Dong-A ST Co., Ltd
В 2 аптеках
от 655,00 грн
Цены в аптеках
Зидена таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 1; Dong-A ST Co., Ltd
Зидена Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 1 Dong-A ST Co., Ltd
В 3 аптеках других городов
от 404,76 грн
Цены в других городах