Активные вещества — “У”УДЕНАФИЛ (UDENAFILUM) УДЕНАФИЛ (UDENAFILUM) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 2 препарата Плитка Список Зидена Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 2 Dong-A ST Co., Ltd В 2 аптеках от 655,00 грн Цены в аптеках Зидена Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 1 Dong-A ST Co., Ltd В 3 аптеках других городов от 404,76 грн Цены в других городах Препараты, содержащие УДЕНАФИЛ