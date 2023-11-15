УЛИНАСТАТИН (ULINASTATINUM) Действующее вещество
фармакодинамика. Улинастатин — поливалентный ингибитор сериновой протеазы типа Кунитц, идентифицированной в моче и крови человека. Улинастатин ингибирует маркеры воспаления, трипсин, поджелудочную эластазу, полиморфонуклеарную лейкоцитарную эластазу и продукцию фактора некроза опухоли (ФНО)-альфа и интерлейкинов — IL-1, IL-6, IL-8, которую стимулируют эндотоксины.
Улинастатин снижает продукцию эластазы нейтрофилами, замедляя рост уровня провоспалительных цитокинов, и ингибирует секрецию провоспалительных цитокинов IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, IL-11, ФНО, NO, фактора активации тромбоцитов (PAF).
Улинастатин ингибирует коагуляцию и фибринолиз, способствует микроперфузии, стабилизирует лизосомальные мембраны и снижает продукцию свободных кислородных радикалов.
Улинастатин ингибирует активность различных гидролаз и повышенное высвобождение медиаторов воспаления, улучшает микроциркуляцию и тканевую перфузию.
Он блокирует развитие синдрома системной воспалительной реакции (SIRS) и защищает функцию важных органов; подавляет активность различных сериновых протеаз, таких как трипсин, тромбин, химотрипсин, калликреин, плазмин, эластаза, катепсин и факторы Xа, XIа и XIIа.
Улинистатин оказывает локальное противовоспалительное действие и тормозит протеолитическую активность трипсина в отношении ряда тканей, прежде всего ткани поджелудочной железы.
Улинастатин уменьшает воспалительную реакцию, возникающую в результате острого панкреатита, предотвращает повреждение органа путем снижения активности сериновых протеаз.
Улинастатин подавляет активацию воспалительных протеаз, в том числе трипсина, химотрипсина, плазмина, катепсина G, и эластазы лейкоцитов, а также протеаз в коагуляционном каскаде.
Согласно имеющимся данным улинастатин, помимо блокирования пути протеазы in vitro, обладает противовоспалительными свойствами.
Улинастатин ингибирует избыточную продукцию провоспалительных молекул, таких как простагландин H2 синтаза-2, тромбоксан B2, IL-8 и ФНО, вызванную липополисахаридом in vitro.
Фармакокинетика. После в/в введения 300 000 ؘМЕ/10 мл в крови здорового человека концентрация снижается линейно через 3 ч. Период полураспада составляет около 40 мин. Через 6 ч после введения 24% улинастатина находится в моче. Период полураспада улинастатина в течение 0–3 ч после инъекции — 33 мин, а в течение последующих 4 ч период полураспада — 2 ч. Распределение улинастатина был исследовано после инъекции животным путем измерения радиоактивности в удаленных оперативным путем органах. Через 15 мин после инъекции определялось 44% радиоактивности в почках и 9% — в печени, что свидетельствует о том, что почки является главным местом метаболизма улинастатина.
лечение острого панкреатита, хронического панкреатита в стадии обострения, после выполнения эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ).
содержимое флакона восстановить в 100 мл 5% р-ра глюкозы или 100 мл 0,9% р-ра натрия хлорида. При остром панкреатите вводят 200 000 МЕ препарата путем в/в инфузии в течение 1 ч 2–3 раза в сутки в течение 3–5 дней. При обострении хронического панкреатита, после выполнения ЭРХПГ вводят 100 000–200 000 МЕ препарата путем в/в инфузии в течение 1 ч 1–3 раза в сутки в течение 3–5 дней. Дозу корректируют в зависимости от возраста больных и тяжести симптомов.
гиперчувствительность к улинастатину.
со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диарея;
лабораторные показатели: изменение показателей АсАТ, АлАТ; уменьшение количества лейкоцитов;
общие нарушения и реакции в месте введения: повышение температуры тела, покраснение, зуд, боль в месте введения, аллергические реакции.
применение в период беременности или кормления грудью. Не применяют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Неизвестна.
не исследованы.
случаи передозировки не описаны. Специфический антидот отсутствует.