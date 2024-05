фармакодинамика. Улинастатин — поливалентный ингибитор сериновой протеазы типа Кунитц, идентифицированной в моче и крови человека. Улинастатин ингибирует маркеры воспаления, трипсин, поджелудочную эластазу, полиморфонуклеарную лейкоцитарную эластазу и продукцию фактора некроза опухоли (ФНО)-альфа и интерлейкинов — IL-1, IL-6, IL-8, которую стимулируют эндотоксины.

Улинастатин снижает продукцию эластазы нейтрофилами, замедляя рост уровня провоспалительных цитокинов, и ингибирует секрецию провоспалительных цитокинов IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, IL-11, ФНО, NO, фактора активации тромбоцитов (PAF).

Улинастатин ингибирует коагуляцию и фибринолиз, способствует микроперфузии, стабилизирует лизосомальные мембраны и снижает продукцию свободных кислородных радикалов.

Улинастатин ингибирует активность различных гидролаз и повышенное высвобождение медиаторов воспаления, улучшает микроциркуляцию и тканевую перфузию.

Он блокирует развитие синдрома системной воспалительной реакции (SIRS) и защищает функцию важных органов; подавляет активность различных сериновых протеаз, таких как трипсин, тромбин, химотрипсин, калликреин, плазмин, эластаза, катепсин и факторы Xа, XIа и XIIа.

Улинистатин оказывает локальное противовоспалительное действие и тормозит протеолитическую активность трипсина в отношении ряда тканей, прежде всего ткани поджелудочной железы.

Улинастатин уменьшает воспалительную реакцию, возникающую в результате острого панкреатита, предотвращает повреждение органа путем снижения активности сериновых протеаз.

Улинастатин подавляет активацию воспалительных протеаз, в том числе трипсина, химотрипсина, плазмина, катепсина G, и эластазы лейкоцитов, а также протеаз в коагуляционном каскаде.

Согласно имеющимся данным улинастатин, помимо блокирования пути протеазы in vitro, обладает противовоспалительными свойствами.

Улинастатин ингибирует избыточную продукцию провоспалительных молекул, таких как простагландин H2 синтаза-2, тромбоксан B2, IL-8 и ФНО, вызванную липополисахаридом in vitro.

Фармакокинетика. После в/в введения 300 000 ؘМЕ/10 мл в крови здорового человека концентрация снижается линейно через 3 ч. Период полураспада составляет около 40 мин. Через 6 ч после введения 24% улинастатина находится в моче. Период полураспада улинастатина в течение 0–3 ч после инъекции — 33 мин, а в течение последующих 4 ч период полураспада — 2 ч. Распределение улинастатина был исследовано после инъекции животным путем измерения радиоактивности в удаленных оперативным путем органах. Через 15 мин после инъекции определялось 44% радиоактивности в почках и 9% — в печени, что свидетельствует о том, что почки является главным местом метаболизма улинастатина.