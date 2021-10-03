урокиназу вводят в/в, в/а, эндоокулярно, эндоплеврально, эндокоронарно. Применяют как для монотерапии, так и в составе комбинированной тромболитической терапии с гепарином. Применяют для в/в инъекций, вливаний и местного капельного введения при помощи катетера. 10 000 МЕ урокиназы растворяют в 2 мл воды для инъекций, а 100 000, 500 000 или 1 000 000 МЕ — в 10 мл воды для инъекций. Для в/в капельного введения полученный р-р можно развести 5% или 10% р-ром глюкозы или изотоническим р-ром натрия хлорида, чтобы получить конечный объем 50 мл.

Системный тромболизис

Артериальный тромбоз

Начальная доза урокиназы для взрослых составляет 250 000–600 000 МЕ на протяжении 10–20 мин. Поддерживающая доза находится в диапазоне 80 000–150 000 МЕ урокиназы в час. Гепарин вводится одновременно при условии, что на протяжении фибринолитической терапии одной урокиназой не определялась коагулопатия.

Одновременное введение гепарина необходимо для адекватной профилактики рецидива тромбоза. Начало и длительность терапии определяется с учетом показателя тромбинового времени, значение которого должно в 3–6 раз превышать норму или определяется в зависимости от активированного частичного тромбопластинового времени, которое должно превышать норму в 1,5–3 раза. Обычно достаточно введения 500–800 МЕ гепарина. В среднем длительность введения урокиназы составляет 4–5 дней.

Острый инфаркт миокарда

Начальная доза составляет 1 500 000–2 000 000 МЕ урокиназы болюсно и должна вводиться сразу после в/в инъекции гепарина в дозе 5000 МЕ. Важно ввести урокиназу в течение первых 6 ч после появления первых симптомов заболевания. Поддерживающая доза урокиназы составляет 1 500 000 МЕ и применяется в виде в/в капельной инфузии на протяжении 90 мин.

По окончании введения поддерживающей дозы урокиназы используется гепарин (обычно 500–800 МЕ в час) под контролем частичного активированного тромбопластинового времени, которое должно превышать норму в 1,5—3 раза.

Тромбоэмболия легочной артерии

При лечении тромбоэмболии легочной артерии начальная доза для взрослых составляет 2000 или 4400 МЕ урокиназы/кг массы тела пациента и вводится в/в капельно на протяжении 10–20 мин. Поддерживающая доза составляет 2000 МЕ урокиназы/кг в час с одновременным введением гепарина или 4400 МЕ урокиназы/кг в час без гепарина. В случае одновременного введения гепарина тромбиновое время должно превышать норму в 3–6 раз.

Длительность лечения при использовании низкой дозы урокиназы с гепарином составляет 24 ч в сравнении с 12 ч при использовании высокой дозы гепарина в зависимости от массы тела и времени свертывания, но не больше 4000 ЕД/ч с последующей инфузией 12 ЕД/кг, но не более 10 000 ЕД/ч.

Одновременное введение гепарина необходимо для профилактики рецидивива тромбоза. Начало и длительность терапии гепарином определяют с учетом показателя тромбинового времени, значение которого должно превышать норму в 3–6 раз. Обычно бывает достаточно введения 500–800 МЕ гепарина.

Тромбоз глубоких вен

При лечении тромбоза глубоких вен у взрослых начальную дозу 250 000–600 000 МЕ урокиназы следует вводить в/в на протяжении 10–20 мин. Поддерживающая доза равна 40 000–100 000 МЕ/ч.

Одновременное введение гепарина необходимо для того, чтобы обеспечить адекватную профилактику рецидива тромбоза. Начало и длительность терапии гепарином зависят главным образом от тромбинового времени, которое должно превышать норму в 3–6 раз. Обычно бывает достаточно введения 500–800 МЕ гепарина.

Лечение урокиназой, как правило, проводят на протяжении 7–14 дней в зависимости от достигнутых результатов лечения. В отдельных случаях лечение может быть продлено до 4 нед.

Фибринолитическое лечение критической ишемии нижних конечностей при синдроме диабетической стопы

Техника введения: 500 000 МЕ–1 млн МЕ урокиназы растворяют соответственно в 10 мл воды для инъекций, а потом в 50 мл 0,9% р-ра NaCl. Вводят в/в капельно на протяжении 30 мин 1 раз в сутки. Доза определяется ежедневно в соответствии с показателями фибриногена:

>2,5 г/л: 1 млн МЕ урокиназы;

<2,5 г/л: 250 000–500 000 МЕ урокиназы;

<1,6 г/л: урокиназа не используется;

Целевые границы: фибриноген 1,6 г/л.

Регионарное введение

Тромбоз артериовенозных шунтов

Для лизиса тромбированных артериовенозных шунтов Скрибнера 5000–25 000 МЕ урокиназы растворяют в 1 мл изотонического р-ра натрия хлорида, вследствие чего конечный объем несколько увеличивается. Этот р-р вливают по капле в оба артериовенозных шунта. При необходимости эту процедуру повторяют каждые 30 мин. Введение должно быть ограничено 2 ч. У детей доза определяется индивидуально под контролем лабораторных показателей.

При нарушенной функции почек и печени может потребоваться снижение дозы; оно зависит от установленного уровня фибриногена (не ниже 100 мг/дл) и параметров коагуляции.

Периферический артериальный тромбоз

Регионарно вводят первоначально в дозе 100 000 МЕ в течение 20 мин (для разведения используют 15–50 мл изотонического р-ра натрия хлорида), а затем продолжают медленное введение со скоростью 75 000 МЕ/ч в течение 8–36 ч. После хирургического удаления тромба может осуществляться прямая перфузия путем однократного введения 200 000–300 000 МЕ урокиназы.

Гифема

При кровоизлиянии в переднюю камеру глаза урокиназу в дозе 5000–25 000 МЕ разводят в 2 мл стерильной бидистиллированной воды. Медленно, несколько раз промывают переднюю камеру глаза.

Гемофтальм

Урокиназу в дозе 5000–25 000 МЕ разводят в 0,3–0,5 мл стерильной бидистиллированной воды и вводят в стекловидное тело после аспирации эквивалентного объема.