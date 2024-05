в/м; р-р для инъекций готовят ex tempore. Существуют две схемы применения урофоллитропина: первая схема — ежедневное введение в дозе 75 ME в первые 7 дней менструального цикла, вторая схема — введение через день в дозе 225–375 ME в течение 1 нед. Через 24–48 ч после введения последней дозы (независимо от применявшейся схемы) производится однократная инъекция хорионического гонадотропина в дозе 10 000 ME. При наличии овуляции, но отсутствии наступления беременности, введение урофоллитропина может быть повторено по одной из схем в течение не менее 2 циклов.