проявляется синдромом гиперстимуляции яичников (увеличение яичников, боль внизу живота, тошнота, рвота, диарея, увеличение массы тела, олигоурия, асцит, гидроторакс, гемоперитонеум, гемоконцентрация, диспноэ) и тромбоэмболическими осложнениями.

Лечение состоит из трех фаз: I фаза направлена на снижение концентрации гормона в крови и предупреждение развития тромбоэмболических осложнений; заключается во в/в введении небольших количеств альбумина с постоянным контролем содержания электролитов в плазме крови и уровня гематокрита; II фаза начинается после стабилизации состояния больной и направлена на снижение содержания жидкости в полостях организма, для чего в/в вводят небольшие количества гипертонического р-ра натрия хлорида и альбумина; III фаза направлена на предупреждение отека легких, обусловленного поступлением большого количества жидкости из полостей организма в сосудистое русло, и включает назначение диуретиков при постоянном контроле гематокрита и содержания электролитов в плазме крови.