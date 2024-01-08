ТРОПИКАМИД (TROPICAMIDUM) Действующее вещество
мидриатик, эффект которого обусловлен М-холиноблокирующим действием. Вызывает кратковременный мидриаз и паралич аккомодации. В меньшей степени, чем атропин, влияет на уровень внутриглазного давления.
Расширение зрачков отмечается через 5 мин после закапывания; максимальный мидриаз и циклоплегия отмечаются через 25–40 мин и сохраняются в течение 6 ч.
с диагностической целью в офтальмологии — при необходимости мидриаза и циклоплегии, в том числе для исследования глазного дна и определения рефракции глаза.
по 1 капле 0,5–1% р-ра в конъюнктивальный мешок для расширения зрачка, для достижения паралича аккомодации при исследовании рефракции — по 1 капле повторно через 5 мин.
глаукома, особенно закрытоугольная форма; повышенная чувствительность к тропикамиду.
при применении тропикамида в высоких дозах возможны повышение внутриглазного давления, острый приступ глаукомы, нарушения аккомодации, фотофобия.
во время применения тропикамида нельзя пользоваться мягкими контактными линзами.