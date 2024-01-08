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Активные вещества — “Т”ТРОПИКАМИД (TROPICAMIDUM)

ТРОПИКАМИД (TROPICAMIDUM) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Тропикамид-Фармак капли глазные, 1 %, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Тропикамид-Фармак Капли глазные, 1 %, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 1 аптеке
от 179,00 грн
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Форма выпуска: глазные капли.
ТРОПИКАМИД (TROPICAMIDUM)
CAS №: 1508-75-4 C17H20N2O2
MeSH, RTECS, USPDDN: бензенацетамид, N-этил-α-(гидроксиметил)-N-(4-пиридинилметил)-.
Форма выпуска: глазные капли.

мидриатик, эффект которого обусловлен М-холиноблокирующим действием. Вызывает кратковременный мидриаз и паралич аккомодации. В меньшей степени, чем атропин, влияет на уровень внутриглазного давления.
Расширение зрачков отмечается через 5 мин после закапывания; максимальный мидриаз и циклоплегия отмечаются через 25–40 мин и сохраняются в течение 6 ч.

с диагностической целью в офтальмологии — при необходимости мидриаза и циклоплегии, в том числе для исследования глазного дна и определения рефракции глаза.

по 1 капле 0,5–1% р-ра в конъюнктивальный мешок для расширения зрачка, для достижения паралича аккомодации при исследовании рефракции — по 1 капле повторно через 5 мин.

глаукома, особенно закрытоугольная форма; повышенная чувствительность к тропикамиду.

при применении тропикамида в высоких дозах возможны повышение внутриглазного давления, острый приступ глаукомы, нарушения аккомодации, фотофобия.

во время применения тропикамида нельзя пользоваться мягкими контактными линзами.