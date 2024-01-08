ТРОПИКАМИД (TROPICAMIDUM)

мидриатик, эффект которого обусловлен М-холиноблокирующим действием. Вызывает кратковременный мидриаз и паралич аккомодации. В меньшей степени, чем атропин, влияет на уровень внутриглазного давления.

Расширение зрачков отмечается через 5 мин после закапывания; максимальный мидриаз и циклоплегия отмечаются через 25–40 мин и сохраняются в течение 6 ч.