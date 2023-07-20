запрещается донорство крови и спермы во время лечения или через 12 нед после терапии талидомидом.

На протяжении лечения нельзя употреблять алкогольные напитки.

Талидомид может вызвать сонливость, вялость и седативный эффект. Талидомид усиливает сонливость под действием алкоголя. Пациентам нельзя употреблять алкогольные напитки во время лечения препаратом и принимать лекарственные средства, которые могут вызвать сонливость, без предварительной консультации с врачом.

Периферическая нейропатия является потенциально тяжелым побочным эффектом, который возникает во время лечения талидомидом. Обычно побочные эффекты проходят после снижения дозы или отмены препарата. В некоторых случаях периферическая нейропатия носит необратимый характер, например, после приема в высоких дозах в течение длительного времени. Если предусмотрена длительная терапия талидомидом, необходимо контролировать в течение 6 мес эффективность нервной чувствительности. Если такой контроль невозможен, то необходимо регулярное клиническое обследование.

Пациенты должны сообщить врачу о появлении покалывания, онемения или парестезии. Кроме того, пациентов следует регулярно опрашивать о появлении признаков или симптомов периферической нейропатии (онемение, покалывание или боль в руках и ногах). Если наблюдаются симптомы периферической нейропатии, следует регистрировать эти данные.

Если вызванная талидомидом нейропатия подтверждена во время лечения или после его прекращения, необходимо ограничить дальнейшее применение препарата. Лекарственные средства, которые, как известно, были связаны с нейропатией, следует применять с осторожностью у пациентов, лечащихся талидомидом (например зальцитабин, диданозин и ставудин).

Талидомид может также потенциально ухудшить существующую нейропатию, поэтому его не следует применять у пациентов с клиническими признаками периферической нейропатии. Назначение препарата возможно только при условии, если ожидаемая польза превышает потенциальный риск.

Причинная связь между талидомидом и эпилептическим приступом допускается. Во время лечения талидомидом пациентов с наличием в анамнезе эпилептических припадков или предрасположенных к ним необходимо постоянное клиническое наблюдение для предупреждения острых эпилептических припадков.

Венозная тромбоэмболия — главное осложнение на фоне онкологических заболеваний. У пациентов, получающих талидомид, существует повышенный риск возникновения эмболии или тромбоза глубоких вен, особенно когда талидомид применяют в комбинации с химиотерапией и/или дексаметазоном.

Пациентам с существующим риском появления тромбозов и получающим талидомид в комбинации с химиотерапией и/или дексаметазоном следует назначать низкие дозы антикоагулянтов.

Женщины детородного возраста должны использовать эффективные методы контрацепции за 1 мес до начала лечения талидомидом, во время лечения, а также на протяжении 3 мес после окончания лечения. Надежная контрацепция (предпочтительним является использование двух надежных методов контрацепции одновременно) показана даже в случае бесплодия, кроме случаев гистерэктомии, а также при отсутствии у пациентки менструаций за последние 24 мес.

Перед началом лечения женщины детородного возраста должны провести тест на беременность. Первый тест необходимо пройти за 24 ч до начала лечения. Талидомид не должен назначаться женщинам детородного возраста до получения отрицательного результата теста на беременность. После начала лечения тесты на беременность следует проводить ежемесячно у женщин с регулярным менструальным циклом и каждые 14 дней — женщинам с нерегулярным менструальным циклом. Тесты на беременность и консультации также следует проводить, если пациентка пропустила прием средств контрацепции, либо если появились нарушения менструального цикла. В случае наступления беременности у пациентки во время лечения талидомидом его прием должен быть немедленно прекращен.

Талидомид не должен вводиться пациентам с токсическим эпидермальным некролизом. В плацебо-контролируемых исследованиях у пациентов с ранее выявленным токсическим эпидермальным некролизом и проходивших лечение талидомидом число летальных исходов увеличилось.

Дети. Безопасность и эффективность применения талидомида у детей в возрасте до 12 лет не установлена, хотя исследования по применению талидомида у детей проводились.

В случае возникновения сонливости или повышенной утомляемости пациенту рекомендуется воздержаться от управления транспортными средствами и работы с другими механизмами.