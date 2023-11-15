ТИАМФЕНИКОЛА ГЛИЦИНАТА АЦЕТИЛЦИСТЕИНАТ* (THIAMPHENICOLI GLYCINATIS ACETHYLCYSTEINATUM*) Действующее вещество
тиамфеникола глицината ацетилцистеинат — комплексное соединение, объединяющее в составе антибиотик тиамфеникол и муколитик ацетилцистеин. Тиамфеникол обладает широким спектром антибактериального действия, эффективен in vitro в отношении бактерий, наиболее часто вызывающих инфекции дыхательных путей: грамположительных (Streptococcus pneumoniae, Corynebacterium diphtheriaе, Staphylococcus spp., Streptococcus pyogenes, Str. faecalis, Listeria spp., Clostridium spp.) и грамотрицательных (Haemophilus influenzae, Neisseria, Salmonella, Escherichia coli, Shigella spp., Bordetella pertussis, Yersinia pestis, Brucella spp., Bacteroides spp.). Механизм действия тиамфеникола бактерицидный (подавляет синтез пептогликанов клеточной стенки). Ацетилцистеин, разрывая дисульфидные связи мукопротеидов, быстро и эффективно разжижает мокроту, гной, снижает их вязкость и способствует отхождению. Ацетилцистеин облегчает проникновение антибиотика тиамфеникола в ткани легких, угнетает адгезию бактерий на эпителии дыхательных путей.
Тиамфеникола глицината ацетилцистеинат быстро распределяется в организме, накапливается в тканях дыхательных путей в высоких терапевтических концентрациях. Cmax в плазме крови достигается через 15 мин после в/м введения, T½ из плазмы крови равен 1 ч при в/в введении тиамфеникола глицината ацетилцистеината. Связывание с белками плазмы крови составляет 50–60%. Метаболизируется в печени, выводится с мочой, небольшие количества — с желчью и калом.
инфекционно-воспалительные заболевания дыхательных путей, вызванные чувствительными микроорганизмами и сопровождающиеся накоплением вязкого секрета.
Отоларингология: катаральный отит, синусит, ларинготрахеит, профилактика и лечение обструктивных и инфекционных осложнений трахеостомии, подготовка к бронхоскопии, бронхоаспирации.
Терапия: острый и хронический бронхит, пневмония с затяжным течением, абсцесс легкого, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь, муковисцидоз.
Хирургия: профилактика и лечение бронхолегочных осложнений после торакальных хирургических вмешательств (бронхопневмония, ателектаз).
Фтизиатрия: бронхит, связанный с туберкулезом легких, задержка выделений из-за недостаточного дренирования кавернозных очагов.
Педиатрия: бронхит и пневмонии, особенно не поддающиеся лечению другими антибиотиками, бронхиолит, коклюш, муковисцидоз.
вводят в/м, применяют для ингаляций, аппликаций, промывания полостей. Ингаляции: по 500 мг 1 раз в сутки.
Эндобронхиальное введение: по 500 мг в 1–2 мл воды 1 раз в сутки.
Промывание полостей: от 250 мг до 500 мг на 1 процедуру.
В/м вводят взрослым по 500 мг 2–3 раза в сутки, детям в возрасте до 2 лет — по 125 мг 2 раза в сутки, 3–6 лет — по 250 мг 2 раза в сутки, 7–12 лет — по 250 мг 3 раза в сутки. Курс лечения составляет 7–10 дней.
повышенная чувствительность к одному из компонентов комплекса, угнетение кроветворения.
при в/м введении возможно легкое жжение в месте введения, при ингаляционном введении — рефлекторный кашель, местное раздражение дыхательных путей, стоматит, ринит. У больных БА возможен бронхоспазм (в этом случае назначают бронходилататоры).
рекомендуется периодически контролировать состав крови, прерывать лечение при развитии лейкопении и гранулоцитопении. Тиамфеникол может вызвать транзиторные гематологические изменения (нарушение эритропоэза с ретикулопенией и анемией, редко — лейкопения и тромбоцитопения). Эти изменения обратимы и зависят от дозы и продолжительности лечения. Применять с осторожностью для лечения недоношенных детей и детей первых двух лет жизни (средняя доза 25 мг/кг массы тела).
одновременное применение противокашлевых средств может усилить застой мокроты из-за подавления кашлевого рефлекса. Р-р препарата не должен контактировать с металлическими и резиновыми поверхностями. Не рекомендуют смешивать с другими препаратами в аэрозоле.