тиамфеникола глицината ацетилцистеинат — комплексное соединение, объединяющее в составе антибиотик тиамфеникол и муколитик ацетилцистеин. Тиамфеникол обладает широким спектром антибактериального действия, эффективен in vitro в отношении бактерий, наиболее часто вызывающих инфекции дыхательных путей: грамположительных (Streptococcus pneumoniae, Corynebacterium diphtheriaе, Staphylococcus spp., Streptococcus pyogenes, Str. faecalis, Listeria spp., Clostridium spp.) и грамотрицательных (Haemophilus influenzae, Neisseria, Salmonella, Escherichia coli, Shigella spp., Bordetella pertussis, Yersinia pestis, Brucella spp., Bacteroides spp.). Механизм действия тиамфеникола бактерицидный (подавляет синтез пептогликанов клеточной стенки). Ацетилцистеин, разрывая дисульфидные связи мукопротеидов, быстро и эффективно разжижает мокроту, гной, снижает их вязкость и способствует отхождению. Ацетилцистеин облегчает проникновение антибиотика тиамфеникола в ткани легких, угнетает адгезию бактерий на эпителии дыхательных путей.

Тиамфеникола глицината ацетилцистеинат быстро распределяется в организме, накапливается в тканях дыхательных путей в высоких терапевтических концентрациях. C max в плазме крови достигается через 15 мин после в/м введения, T ½ из плазмы крови равен 1 ч при в/в введении тиамфеникола глицината ацетилцистеината. Связывание с белками плазмы крови составляет 50–60%. Метаболизируется в печени, выводится с мочой, небольшие количества — с желчью и калом.