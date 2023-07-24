в качестве репеллента применяют в виде сухих соцветий или концентрированного (выпаренного) настоя.

Внутрь — в виде настоя (10 г на 1 стакан воды) по 1 столовой ложке 3–4 раза в сутки; наружно — для ванн и компрессов на пораженные участки.

При аскаридозе и энтеробиозе назначают настой в виде микроклизм (30–60 мл) на ночь; курс лечения — 5–6 дней.