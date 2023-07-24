ПИЖМА ОБЫКНОВЕННАЯ* (TANACETUM VULGARE*) Действующее вещество
многолетнее травянистое сложноцветное растение семейства астровых. Имеет характерный камфорный запах, обусловленный эфирным маслом. Основной компонент эфирного масла — туйон (47%). В его состав также входят левовращающаяся камфора, борнеол, пинен. В листьях и соцветиях содержатся флавоноиды, алкалоиды, дубильные вещества и горечи (танацетин), органические кислоты, сахар, смолы, камедь, хлорофилл, красящие вещества, витамин С (74 мг%) и каротин (42 мг%).
Цветки пижмы используются в качестве антигельминтного, инсектицидного средства и репеллента. Настой соцветий пижмы обладает желчегонным, противовоспалительным, противомикробным, противоглистным и вяжущим действием.
в качестве репеллента для отпугивания мух, клопов, тараканов, моли; внутрь в виде настоя назначают при аскаридозе, энтеробиозе, хроническом гипоацидном гастрите, как желчегонное средство при гепатите и холецистите (в том числе лямблиозном); наружно — при плохо заживающих язвах и ранах, чесотке, подагре, артралгии.
в качестве репеллента применяют в виде сухих соцветий или концентрированного (выпаренного) настоя.
Внутрь — в виде настоя (10 г на 1 стакан воды) по 1 столовой ложке 3–4 раза в сутки; наружно — для ванн и компрессов на пораженные участки.
При аскаридозе и энтеробиозе назначают настой в виде микроклизм (30–60 мл) на ночь; курс лечения — 5–6 дней.
период беременности, повышенная чувствительность к растениям семейства астровых.
возможны реакции гиперчувствительности.