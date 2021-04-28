деструктивные формы туберкулеза легких и шейных лимфатических узлов, неспецифическая пневмония, эмпиема плевры, трахеит, бронхит, острый и хронический тромбофлебит, острый и хронический гайморит, острый ирит и иридоциклит, кровоизлияние в камеру глаза и отек окологлазничных тканей после травм и операций, воспалительно-дистрофические формы пародонтоза.