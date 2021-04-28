ТРИПСИН* (TRYPSINUM*) Действующее вещество
трипсин — протеолитический фермент, полученный из поджелудочных желез крупного рогатого скота. При местном применении расщепляет некротизированные ткани, фибринозные образования, разжижает вязкий секрет, экссудаты и сгустки крови. Оказывает противовоспалительное и противоотечное действие.
деструктивные формы туберкулеза легких и шейных лимфатических узлов, неспецифическая пневмония, эмпиема плевры, трахеит, бронхит, острый и хронический тромбофлебит, острый и хронический гайморит, острый ирит и иридоциклит, кровоизлияние в камеру глаза и отек окологлазничных тканей после травм и операций, воспалительно-дистрофические формы пародонтоза.
в/м взрослым по 5 мг в 1–2 мл изотонического р-ра натрия хлорида 1–2 раза в сутки, детям — 2,5 мг/сут. На курс — 10–20 инъекций.
Ингаляции — 5–10 мг трипсина в 2–3 мл изотонического р-ра натрия хлорида.
Интраплеврально — 10–20 мг в 20–50 мл изотонического р-ра натрия хлорида.
Для закапывания в глаза используют 0,2–0,25% р-р.
декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность IIа–III стадии, эмфизема легких с дыхательной недостаточностью III стадии, декомпенсированные формы туберкулеза легких, острая дистрофия печени, цирроз печени, инфекционный гепатит, панкреатит, повышенная кровоточивость.
возможна незначительная болезненность и гиперемия в месте инъекции.