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Активные вещества — “Т”ТУРОКТОКОГ АЛЬФА (TUROCTOCOGUM ALFA)

ТУРОКТОКОГ АЛЬФА (TUROCTOCOGUM ALFA) Действующее вещество

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Найдено: 6 препаратов
Новоэйт порошок для раствора для инъекций, 250 ме, флакон, в комплекте с растворителем (nacl 0,9%) 4 мл в шприце, + раств. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1; Novo Nordisk
Новоэйт Порошок для раствора для инъекций, 250 ме, флакон, в комплекте с растворителем (nacl 0,9%) 4 мл в шприце, + раств. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1 Novo Nordisk
Нет в наличии
Новоэйт порошок для раствора для инъекций, 500 ме, флакон, в комплекте с растворителем (nacl 0,9%) 4 мл в шприце, + раств. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1; Novo Nordisk
Новоэйт Порошок для раствора для инъекций, 500 ме, флакон, в комплекте с растворителем (nacl 0,9%) 4 мл в шприце, + раств. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1 Novo Nordisk
Нет в наличии
Новоэйт порошок для раствора для инъекций, 1000 ме, флакон, в комплекте с растворителем (nacl 0,9%) 4 мл в шприце, + раств. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1; Novo Nordisk
Новоэйт Порошок для раствора для инъекций, 1000 ме, флакон, в комплекте с растворителем (nacl 0,9%) 4 мл в шприце, + раств. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1 Novo Nordisk
Нет в наличии
Новоэйт порошок для раствора для инъекций, 1500 ме, флакон, в комплекте с растворителем (nacl 0,9%) 4 мл в шприце, + раств. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1; Novo Nordisk
Новоэйт Порошок для раствора для инъекций, 1500 ме, флакон, в комплекте с растворителем (nacl 0,9%) 4 мл в шприце, + раств. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1 Novo Nordisk
Нет в наличии
Новоэйт порошок для раствора для инъекций, 3000 ме, флакон, в комплекте с растворителем (nacl 0,9%) 4 мл в шприце, + раств. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1; Novo Nordisk
Новоэйт Порошок для раствора для инъекций, 3000 ме, флакон, в комплекте с растворителем (nacl 0,9%) 4 мл в шприце, + раств. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1 Novo Nordisk
Нет в наличии
Новоэйт порошок для раствора для инъекций, 2000 ме, флакон, в комплекте с растворителем (nacl 0,9%) 4 мл в шприце, + раств. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1; Novo Nordisk
Новоэйт Порошок для раствора для инъекций, 2000 ме, флакон, в комплекте с растворителем (nacl 0,9%) 4 мл в шприце, + раств. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1 Novo Nordisk
Нет в наличии