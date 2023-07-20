Активные вещества — “Т”ТУРОКТОКОГ АЛЬФА (TUROCTOCOGUM ALFA) ТУРОКТОКОГ АЛЬФА (TUROCTOCOGUM ALFA) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 6 препаратов Плитка Список Новоэйт Порошок для раствора для инъекций, 250 ме, флакон, в комплекте с растворителем (nacl 0,9%) 4 мл в шприце, + раств. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1 Novo Nordisk Нет в наличии Цены в аптеках Новоэйт Порошок для раствора для инъекций, 500 ме, флакон, в комплекте с растворителем (nacl 0,9%) 4 мл в шприце, + раств. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1 Novo Nordisk Нет в наличии Цены в аптеках Новоэйт Порошок для раствора для инъекций, 1000 ме, флакон, в комплекте с растворителем (nacl 0,9%) 4 мл в шприце, + раств. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1 Novo Nordisk Нет в наличии Цены в аптеках Новоэйт Порошок для раствора для инъекций, 1500 ме, флакон, в комплекте с растворителем (nacl 0,9%) 4 мл в шприце, + раств. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1 Novo Nordisk Нет в наличии Цены в аптеках Новоэйт Порошок для раствора для инъекций, 3000 ме, флакон, в комплекте с растворителем (nacl 0,9%) 4 мл в шприце, + раств. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1 Novo Nordisk Нет в наличии Цены в аптеках Новоэйт Порошок для раствора для инъекций, 2000 ме, флакон, в комплекте с растворителем (nacl 0,9%) 4 мл в шприце, + раств. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1 Novo Nordisk Нет в наличии Цены в аптеках Препараты, содержащие ТУРОКТОКОГ АЛЬФА