ТРОСПИЯ ХЛОРИД (TROSPII CHLORIDUM)

при необходимости назначения в период кормления грудью следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания. При назначении троспия хлорида пациентам с нарушениями функции детрузора мочевого пузыря должна быть обеспечена возможность полного освобождения мочевого пузыря (в том числе катетеризация). При вегетативных нарушениях функции мочевого пузыря причина дисфункции должна быть установлена до начала терапии. При необходимости следует проводить этиотропную терапию. С осторожностью назначают пациентам, занимающимся потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и высокой скорости психомоторных реакций.