ТРОСПИЯ ХЛОРИД (TROSPII CHLORIDUM) Действующее вещество
препарат, снижающий тонус гладких мышц мочевыводящих путей. М-холинолитик, действующий на периферические М-холинорецепторы. Механизм действия заключается в конкурентном ингибировании ацетилхолина на рецепторах постсинаптических мембран гладких мышц. Обладает ганглиоблокирующей активностью. Троспия хлорид является четвертичным аммониевым основанием и расслабляет гладкие мышцы детрузора мочевого пузыря как за счет антихолинергического эффекта, так и за счет прямого антиспастического действия.
После приема внутрь Cmax в плазме крови достигается через 4–6 ч. T½ составляет 5–15 ч. Выделяется почками, большая часть — в неизмененном виде, меньшая — в виде циклических спиртов.
недержание мочи, связанное с гиперактивным мочевым пузырем (при инсульте, спинальных травмах, рассеянном склерозе); идиопатическая нестабильность детрузора; императивные позывы к мочеиспусканию; дизурия (поллакиурия, никтурия); ночной энурез; смешанные формы недержания мочи, в том числе недержание при нагрузке (при кашле, смехе, чиханьи или физической активности).
взрослым и подросткам назначают по 10–20 мг 2–3 раза в сутки с интервалами 8 ч. Пациентам пожилого возраста назначают в дозе 5 мг 2–3 раза в сутки.
механический стеноз пищеварительного тракта; задержка мочи при доброкачественной гиперплазии предстательной железы; закрытоугольная глаукома; тахиаритмии; миастения; период беременности и кормления грудью; повышенная чувствительность к троспия хлориду.
сухость во рту, нарушение аккомодации.
при необходимости назначения в период кормления грудью следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания. При назначении троспия хлорида пациентам с нарушениями функции детрузора мочевого пузыря должна быть обеспечена возможность полного освобождения мочевого пузыря (в том числе катетеризация). При вегетативных нарушениях функции мочевого пузыря причина дисфункции должна быть установлена до начала терапии. При необходимости следует проводить этиотропную терапию. С осторожностью назначают пациентам, занимающимся потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и высокой скорости психомоторных реакций.
при одновременном применении троспия хлорид усиливает антихолинергический эффект амантадина, трициклических антидепрессантов, хинидина, блокаторов H1-рецепторов, дизопирамида. При сочетанном применении троспия хлорид усиливает тахикардию, вызванную β-адреномиметиками.
при назначении препарата пациентам с нарушениями функции детрузора мочевого пузыря должна быть обеспечена возможность полного освобождения мочевого пузыря (в том числе катетеризация). При вегетативных нарушениях функции мочевого пузыря причина дисфункции должна быть установлена до начала терапии троспия хлоридом. При необходимости следует проводить этиотропную терапию. Влияние на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами: c осторожностью назначают препарат пациентам, занимающимся потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и высокой скорости психомоторных реакций.