ТИРОТРИЦИН (TYROTHRICINUM) Действующее вещество
фармакодинамика. Тиротрицин — полипептидный антибиотик, который является соединением различных основных циклических декапептидов — тироцидинов (до 70–80%) и нейтральных линейных пентадекапептидов — грамицидинов (до 20–30%).
Тиротроцин синтезируется как эндотоксин анаэробными спорообразуюшими бактериями вида Bacillus brevis.
Тиротроцин преимущественно активен по отношению к грамположительным бактериям: метициллин-чувствительному и метициллин-резистентному золотистому стафилококку (Staphylococcus aureus), гемолитическому стафилококку (Staphylococcus haemolyticus), стрептококку группы А (Streptococcus pyogenes), стрептококку вида Streptococcus viridans, фекальному энтерококку (Enterococcus faecalis), пневмококку (Diplococcus pneumoniae), менингококку (Neisseria meningitides), бактериям Corynebacterium spp., некоторым штаммам гонококка (Neisseria gonorrhoeae), трихомонадам и грибам, включая некоторых представителей Candida spp., а также некоторым видам грамотрицательных бактерий.
Тиротрицин обладает дозозависимым бактериостатическим или бактерицидным действием в отношении бактерий Clostridia spp.
Выведение азота и фосфатов из бактериальной клетки обеспечивает эффективность действия тироцидина. Подобно катионным детергентам тироцидин разрушает осмотический барьер мембраны бактериальной клетки. Благодаря непосредственному воздействию на клеточную стенку бактерии, помимо угнетения роста или деления бактерий, тиротрицин оказывает бактерицидное действие.
Кроме того, грамицидины формируют катионные каналы в клеточной мембране бактерий, вызывая потерю калия и изменение внутриклеточной концентрации катионов, а также цитолиз.
В дальнейшем грамицидины нарушают процессы фосфорилирования в цепи клеточного дыхания.
Благодаря особому механизму действия тиротрицина у бактерий не развивается перекрестная устойчивость.
Тиротрицин ускоряет процессы заживления раны за счет очищения ее дна и стимулирования процессов грануляции и эпителизации.
Фармакокинетика. Процент абсорбции тиротрицина в системный кровоток неизвестен. Высокие концентрации тиротрицина определяются в роговом слое кожи (после нанесения на интактную поверхность) и непосредственно в ране.
поверхностные раны с незначительным выделением экссудата и наличием суперинфекции, вызванной чувствительными к тиротрицину патогенными микроорганизмами, такие как рваные раны, царапины, ссадины.
в форме порошка для накожного нанесения: 1–2 р/сут посыпают тонким слоем пораженные участки кожи и при необходимости покрывают их повязкой.
в форме геля: наносят 2–3 р/сут тонким слоем на пораженные участки кожи. Небольшие раны и воспаления кожи открытых участков тела обычно не закрывают. При обширных повреждениях или мокнущих ранах рекомендуют ношение защитного бандажа, который меняют через 1–2 сут.
Продолжительность лечения тиротрицином устанавливают индивидуально, в зависимости от течения заболевания. Если улучшение после недельного применения не наблюдается, лечение пересматривают.
гиперчувствительность к тиротрицину.
Тиротрицин противопоказан для интраназального введения; поскольку этот способ введения может привести к нарушению обоняния.
раздражение кожи, ощущение жжения, аллергические реакции, включая эритему, крапивницу, контактный дерматит.
соблюдают осторожность при нанесении тиротрицина на участки кожи вокруг глаз из-за возможного ощущения жжения.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Данные о влиянии тиротрицина в период беременности отсутствуют. Исследования воздействия тиротрицина на репродуктивную функцию животных не проводились. Потенциальный риск для человека неизвестен, поэтому не следует применять тиротрицин в период беременности.
Неизвестно, проникает ли тиротрицин в грудное молоко, поэтому не следует его применять в период кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.
неизвестны.
о случаях передозировки не сообщалось.