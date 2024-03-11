фармакодинамика. Тиротрицин — полипептидный антибиотик, который является соединением различных основных циклических декапептидов — тироцидинов (до 70–80%) и нейтральных линейных пентадекапептидов — грамицидинов (до 20–30%).

Тиротроцин синтезируется как эндотоксин анаэробными спорообразуюшими бактериями вида Bacillus brevis.

Тиротроцин преимущественно активен по отношению к грамположительным бактериям: метициллин-чувствительному и метициллин-резистентному золотистому стафилококку (Staphylococcus aureus), гемолитическому стафилококку (Staphylococcus haemolyticus), стрептококку группы А (Streptococcus pyogenes), стрептококку вида Streptococcus viridans, фекальному энтерококку (Enterococcus faecalis), пневмококку (Diplococcus pneumoniae), менингококку (Neisseria meningitides), бактериям Corynebacterium spp., некоторым штаммам гонококка (Neisseria gonorrhoeae), трихомонадам и грибам, включая некоторых представителей Candida spp., а также некоторым видам грамотрицательных бактерий.

Тиротрицин обладает дозозависимым бактериостатическим или бактерицидным действием в отношении бактерий Clostridia spp.

Выведение азота и фосфатов из бактериальной клетки обеспечивает эффективность действия тироцидина. Подобно катионным детергентам тироцидин разрушает осмотический барьер мембраны бактериальной клетки. Благодаря непосредственному воздействию на клеточную стенку бактерии, помимо угнетения роста или деления бактерий, тиротрицин оказывает бактерицидное действие.

Кроме того, грамицидины формируют катионные каналы в клеточной мембране бактерий, вызывая потерю калия и изменение внутриклеточной концентрации катионов, а также цитолиз.

В дальнейшем грамицидины нарушают процессы фосфорилирования в цепи клеточного дыхания.

Благодаря особому механизму действия тиротрицина у бактерий не развивается перекрестная устойчивость.

Тиротрицин ускоряет процессы заживления раны за счет очищения ее дна и стимулирования процессов грануляции и эпителизации.

Фармакокинетика. Процент абсорбции тиротрицина в системный кровоток неизвестен. Высокие концентрации тиротрицина определяются в роговом слое кожи (после нанесения на интактную поверхность) и непосредственно в ране.