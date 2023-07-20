ТОЛТЕРОДИН (TOLTERODINUM) Действующее вещество
NLM: фенол, 2-((1R)-3-(бис(1-метилэтил)амино)-1-фенилпропил)-4-метил-.
холинолитическое средство, антагонист мускариновых рецепторов. Блокирует М-холинорецепторы мочевого пузыря (снижает его сократимость) и слюнных желез (уменьшает секрецию).
Быстро и полностью всасывается в ЖКТ. Степень абсорбции — 77%, Cmax в плазме крови достигается через 2–6 ч. Объем распределения — 113 л. Биотрансформируется в печени с образованием активного 5-гидроксиметильного метаболита (с T½ 3–4 ч). Равновесная концентрация в крови достигается в течение 2 дней. Экскретируется с мочой (77%) и калом (17%).
гиперактивность мочевого пузыря, проявляющаяся частыми императивными позывами к мочеиспусканию и/или недержанием мочи.
внутрь, взрослым — по 2 мг 2 раза в сутки, при нарушении функции печени и/или почек — по 1 мг 2 раза в сутки. В случае развития побочных эффектов дозу также снижают до 1 мг 2 раза в сутки. Через 6 мес следует оценить необходимость дальнейшего лечения. Не рекомендуется назначать детям, так как безопасность и эффективность тольтеродина у них не установлены.
повышенная чувствительность к толтеродину, задержка мочеиспускания, хроническая закрытоугольная глаукома, тяжелая псевдопаралитическая миастения, неспецифический язвенный колит, мегаколон, период беременности.
нарушения аккомодации, головная боль, боль в груди, расстройства сознания, сонливость, нервозность, парестезия; сухость во рту, диспепсия, запор, боль в животе, метеоризм, рвота; ксерофтальмия, задержка мочеиспускания, аллергические реакции.
перед началом лечения необходимо исключить органические причины частых и императивных позывов. С осторожностью назначают при обструкции мочевых путей, обструктивных поражениях ЖКТ (в том числе стенозе привратника), заболеваниях почек, печени (доза не должна превышать 1 мг 2 раза в сутки), нейропатии, невправляемой грыже.
В период лечения следует избегать работы с механизмами и управления автотранспортом.
эффект толтеродина усиливают холинолитики, снижают агонисты М-холинорецепторов. Толтеродин ослабляет эффекты метоклопрамида и цизаприда.
симптомы — нарушение аккомодации, болезненные позывы к мочеиспусканию. Лечение — промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.