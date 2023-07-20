ТОЛТЕРОДИН (TOLTERODINUM)

внутрь, взрослым — по 2 мг 2 раза в сутки, при нарушении функции печени и/или почек — по 1 мг 2 раза в сутки. В случае развития побочных эффектов дозу также снижают до 1 мг 2 раза в сутки. Через 6 мес следует оценить необходимость дальнейшего лечения. Не рекомендуется назначать детям, так как безопасность и эффективность тольтеродина у них не установлены.