в экспериментальных исследованиях выявлено мутагенное и генотоксическое действие тамоксифена. Во время лечения женщинам репродуктивного возраста следует использовать барьерные и другие негормональные методы контрацепции. Пациенток в период предменопаузы до начала лечения необходимо тщательно обследовать в целях исключения беременности. Следует информировать пациенток о риске для плода, если беременность наступает во время лечения или в течение 2 мес после отмены тамоксифена.

В ряде случаев тамоксифен, применяемый для лечения рака молочной железы, может вызывать подавление менструаций у пациенток в период предменопаузы.

При лечении тамоксифеном отмечено повышение частоты изменений эндометрия, включая гиперплазию, полипы и рак, поэтому при появлении аномальных влагалищных кровотечений во время или после лечения пациентки должны быть тщательно обследованы.

Нет данных о поступлении тамоксифена или его метаболитов в грудное молоко, однако в случае необходимости его применения пациентке рекомендуют отказаться от кормления грудью.