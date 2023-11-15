ТАМОКСИФЕН (TAMOXIFENUM) Действующее вещество
тамоксифен — нестероидное антиэстрогенное средство. Ингибирует действие эндогенных эстрогенов путем конкурентного связывания с эстрогеновыми рецепторами. В ряде случаев эффективен при эстрогеннезависимых опухолях, что свидетельствует о наличии других механизмов действия тамоксифена. Тамоксифен оказывает частичное эстрогеноподобное действие, например на эндометрий, костную ткань и липидный спектр плазмы крови.
После приема внутрь быстро всасывается, Cmax в плазме крови достигается в течение 4–7 ч после приема. Устойчивая концентрация (около 300 нг/л) устанавливается после 4 нед лечения в дозе 40 мг/сут. Почти 99% тамоксифена связывается с плазменными альбуминами. Метаболизм осуществляется путем гидроксилирования, деметилирования и конъюгации, в результате чего образуется ряд метаболитов, которые имеют одинаковый с исходным веществом фармакологический профиль. Экскреция осуществляется главным образом с калом; T½ основного циркулирующего в крови метаболита составляет 14 дней.
рак молочной железы.
взрослым назначают внутрь в суточной дозе 20–40 мг в 1 или 2 приема.
период беременности.
могут развиваться состояния, вызванные антиэстрогенным действием тамоксифена (приливы крови, вагинальные кровотечения, выделения из влагалища, зуд вульвы), а также нарушения функции пищеварительного тракта, гиперемия в области опухоли, головокружение, кожная сыпь, изредка — задержка жидкости в организме. В некоторых случаях у больных с метастазами в костях при лечении тамоксифеном может развиться гиперкальциемия. Возможны временное уменьшение количества тромбоцитов до 80 000–90 000 в 1 мм3 или менее, нарушения зрения (поражение роговицы, катаракта и ретинопатия), изредка — кисты яичников. Причинная связь тромбоэмболий, возникающих во время лечения тамоксифеном, с проводимой терапией не установлена, так как тромбоэмболические осложнения характерны для злокачественных новообразований. Во время терапии может изменяться уровень печеночных ферментов; в редких случаях развиваются тяжелые поражения печени, в том числе жировая дистрофия гепатоцитов, холестаз, гепатит. Описаны случаи развития гиперплазии, полипов и рака эндометрия. Однако четкая связь этих заболеваний с терапией тамоксифеном не установлена.
в экспериментальных исследованиях выявлено мутагенное и генотоксическое действие тамоксифена. Во время лечения женщинам репродуктивного возраста следует использовать барьерные и другие негормональные методы контрацепции. Пациенток в период предменопаузы до начала лечения необходимо тщательно обследовать в целях исключения беременности. Следует информировать пациенток о риске для плода, если беременность наступает во время лечения или в течение 2 мес после отмены тамоксифена.
В ряде случаев тамоксифен, применяемый для лечения рака молочной железы, может вызывать подавление менструаций у пациенток в период предменопаузы.
При лечении тамоксифеном отмечено повышение частоты изменений эндометрия, включая гиперплазию, полипы и рак, поэтому при появлении аномальных влагалищных кровотечений во время или после лечения пациентки должны быть тщательно обследованы.
Нет данных о поступлении тамоксифена или его метаболитов в грудное молоко, однако в случае необходимости его применения пациентке рекомендуют отказаться от кормления грудью.
при одновременном применении с тамоксифеном может наблюдаться значительное усиление действия антикоагулянтов кумаринового ряда.
При одновременном применении с цитостатическими средствами повышается риск развития тромбоэмболических осложнений.