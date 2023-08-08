ТЕНОНИТРОЗОЛ (TENONITROZOLUM)

тенонитрозол — синтетическое средство с трихомонацидным (в отношении Trichomonas vaginalis) и фунгистатическим (в отношении грибов Candida spp.) действием.

После приема внутрь хорошо абсорбируется в кишечнике. C max тенонитрозола в плазме крови достигается через 2–3 ч; выводится из организма медленно, что обеспечивает трихомонацидную концентрацию (5 мкг/мл) в сыворотке крови в течение не менее 5 ч после однократного перорального приема 250 мг тенонитрозола. Высокая концентрация тенонитрозола создается в мочеполовом тракте. T ½ — 5–6 ч. Тенонитрозол полностью выводится из организма в течение 8–14 ч.