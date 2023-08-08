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Активные вещества — “Т”ТЕНОНИТРОЗОЛ (TENONITROZOLUM)

ТЕНОНИТРОЗОЛ (TENONITROZOLUM) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Атрикан 250 капсулы кишечно-растворимые, 250 мг, № 8; Lab. Innotech International
Атрикан 250 Капсулы кишечно-растворимые, 250 мг, № 8 Lab. Innotech International
Нет в наличии
Форма выпуска: капсулы кишечно-растворимые.
ТЕНОНИТРОЗОЛ (TENONITROZOLUM)
CAS №: 3810-35-3 C8H5N3O3S2
USPDDN: N-(5-нитро-2-тиазолил)-2-тиофенкарбоксамид.
Форма выпуска: капсулы кишечно-растворимые.

тенонитрозол — синтетическое средство с трихомонацидным (в отношении Trichomonas vaginalis) и фунгистатическим (в отношении грибов Candida spp.) действием.
После приема внутрь хорошо абсорбируется в кишечнике. Cmax тенонитрозола в плазме крови достигается через 2–3 ч; выводится из организма медленно, что обеспечивает трихомонацидную концентрацию (5 мкг/мл) в сыворотке крови в течение не менее 5 ч после однократного перорального приема 250 мг тенонитрозола. Высокая концентрация тенонитрозола создается в мочеполовом тракте. T½ — 5–6 ч. Тенонитрозол полностью выводится из организма в течение 8–14 ч.

инфекционно-воспалительные заболевания мочевых путей у взрослых, вызванные Trichomonas vaginalis или Trichomonas vaginalis в сочетании с Candida albicans.

при остром трихомониазе назначают внутрь по 250 мг утром и вечером во время еды в течение 4 дней. Необходимо провести лечение одновременно обоих половых партнеров. При хронических вялотекущих процессах может потребоваться проведение более длительной и/или комбинированной терапии.

острая или хроническая печеночная недостаточность, повышенная чувствительность к тенонитрозолу.

в рекомендуемых дозах тенонитрозол обычно хорошо переносится; в редких случаях возможны диспептические явления (тошнота, ощущение тяжести в эпигастральной области, анорексия).

в период лечения тенонитрозолом следует исключить употребление алкоголя.
Тенонитрозол окрашивает мочу в интенсивный желтый цвет. Возможна также иктеричность склер. Это обусловлено тем, что тенонитрозол выводится с мочой и частично со слезной жидкостью и обладает окрашивающим эффектом. Окрашивание мочи и склер обратимо, оно исчезает после окончания курса лечения и не имеет клинического значения.
В экспериментальных исследованиях тератогенный эффект тенонитрозола не установлен. Данные о тератогенном действии тенонитрозола, применяемого в период беременности, отсутствуют.

данные о несовместимости тенонитрозола с другими лекарственными средствами отсутствуют.

симптомы острого отравления не описаны. Специфического антидота нет.