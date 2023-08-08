ТЕНОНИТРОЗОЛ (TENONITROZOLUM) Действующее вещество
тенонитрозол — синтетическое средство с трихомонацидным (в отношении Trichomonas vaginalis) и фунгистатическим (в отношении грибов Candida spp.) действием.
После приема внутрь хорошо абсорбируется в кишечнике. Cmax тенонитрозола в плазме крови достигается через 2–3 ч; выводится из организма медленно, что обеспечивает трихомонацидную концентрацию (5 мкг/мл) в сыворотке крови в течение не менее 5 ч после однократного перорального приема 250 мг тенонитрозола. Высокая концентрация тенонитрозола создается в мочеполовом тракте. T½ — 5–6 ч. Тенонитрозол полностью выводится из организма в течение 8–14 ч.
инфекционно-воспалительные заболевания мочевых путей у взрослых, вызванные Trichomonas vaginalis или Trichomonas vaginalis в сочетании с Candida albicans.
при остром трихомониазе назначают внутрь по 250 мг утром и вечером во время еды в течение 4 дней. Необходимо провести лечение одновременно обоих половых партнеров. При хронических вялотекущих процессах может потребоваться проведение более длительной и/или комбинированной терапии.
острая или хроническая печеночная недостаточность, повышенная чувствительность к тенонитрозолу.
в рекомендуемых дозах тенонитрозол обычно хорошо переносится; в редких случаях возможны диспептические явления (тошнота, ощущение тяжести в эпигастральной области, анорексия).
в период лечения тенонитрозолом следует исключить употребление алкоголя.
Тенонитрозол окрашивает мочу в интенсивный желтый цвет. Возможна также иктеричность склер. Это обусловлено тем, что тенонитрозол выводится с мочой и частично со слезной жидкостью и обладает окрашивающим эффектом. Окрашивание мочи и склер обратимо, оно исчезает после окончания курса лечения и не имеет клинического значения.
В экспериментальных исследованиях тератогенный эффект тенонитрозола не установлен. Данные о тератогенном действии тенонитрозола, применяемого в период беременности, отсутствуют.
данные о несовместимости тенонитрозола с другими лекарственными средствами отсутствуют.
симптомы острого отравления не описаны. Специфического антидота нет.