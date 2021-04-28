ТЕОФИЛЛИН* (THEOPHYLLINUM*) Действующее вещество
бронхолитическое средство группы метилксантинов. Теофиллин оказывает стимулирующее действие на ЦНС, миокард и скелетные мышцы, вызывает расслабление гладких мышц, а также оказывает умеренное диуретическое действие. Бронхорасширяющее действие, связанное с влиянием на гладкие мышцы бронхов, максимально выражено при исходной бронхоконстрикции. Механизм действия теофиллина основывается на его способности ингибировать фермент ФДЭ и повышать концентрацию циклического 3-, 5-АМФ в тканях. цАМФ оказывает влияние на β-рецепторы гладких мышц бронхов. Бронхорасширяющее действие теофиллина в конечном счете аналогично действию симпатомиметиков. Теофиллин стимулирует выделение адреналина надпочечниками и может оказывать непосредственное воздействие на адениновые рецепторы в некоторых тканях. Подобно β-симпатомиметическим препаратам, тормозит выделение медиаторов анафилаксии из сенсибилизированных клеток.
Теофиллин стимулирует дыхательный центр. Вызывает увеличение ударного объема крови и работы левого желудочка сердца без существенного изменения ЧСС. ОПСС снижается по мере расширения сосудов (в том числе коронарных). Церебральное кровообращение может уменьшаться, в то время как кровоток в периферических тканях возрастает. Теофиллин, влияя на транспорт Ca2+ в скелетных мышцах, способствует их сокращению. Диуретический эффект теофиллина более выражен, чем у других алкалоидов пуринового ряда, однако непродолжителен. Мочегонное действие обусловлено улучшением почечной циркуляции, мобилизацией натрия хлорида из тканей и торможением клубочковой реабсорбции. Теофиллин вызывает незначительную стимуляцию желудочной секреции.
Теофиллин применяют в базисной терапии БА. Кроме бронхолитического действия, теофиллин повышает мукоцилиарный клиренс, снижает давление в легочных сосудах, тормозит выделение медиаторов анафилактических реакций. Потенцирует эффект β2-адреномиметиков.
бронхообструктивный синдром при БА, бронхите, эмфиземе легких; нарушения со стороны дыхательного центра (ночное пароксизмальное апноэ), легочное сердце.
дозу устанавливают индивидуально в зависимости от возраста, массы тела и особенностей метаболизма. Средняя суточная доза для взрослых составляет 400–600 мг (по 200–300 мг 2 раза в сутки). Детям с массой тела 21–30 кг — по 150 мг 2 раза в сутки, 31–40 кг — по 200 мг 2 раза в сутки.
эпилепсия, острый инфаркт миокарда, повышенная чувствительность к теофиллину, выраженная АГ, тахиаритмия, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, гипертиреоз, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, тяжелое нарушение функции печени.
возможны аритмия, изжога, тошнота, рвота, диарея, головная боль, раздражительность, тремор, бессонница, судороги.
курение значительно влияет на метаболизм и выведение теофиллина. У лиц, выкуривающих 1–2 пачки сигарет в день, T½ укорачивается. Элиминация активного вещества замедляется у больных с выраженной дыхательной недостаточностью, при печеночной и сердечной недостаточности, вирусных инфекциях, гипертермии. Употребление алкоголя и кофеинсодержащих продуктов также влияет на метаболизм теофиллина. Активное вещество проникает через гематоплацентарный барьер.
теофиллин потенцирует эффект β2-адреномиметиков и может усиливать тремор, вызываемый симпатомиметическими препаратами; тормозит всасывание фенитоина. Эритромицин и фенобарбитал могут замедлять элиминацию теофиллина. Теофиллин может увеличивать почечную экскрецию лития, нарушая терапевтический баланс у пациентов, принимающих соли лития. Циметидин повышает концентрацию в плазме крови и T½ теофиллина.
возникает при концентрации теофиллина в плазме крови, превышающей 20 мг/л, и проявляется рвотой, возбуждением, возможно возникновение судорог. При концентрации в плазме крови выше 40 мг/л может развиться кома. Проводимые лечебные мероприятия зависят от выраженности симптомов и включают коррекцию показателей гемодинамики, оксигенотерапию, ИВЛ. При судорожном синдроме — в/в или в/м введение диазепама (не назначать барбитураты). Если концентрация теофиллина превышает 50 мг/л и есть предпосылки для его замедленного выведения, необходимо проведение гемодиализа.