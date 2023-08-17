ТИАНЕПТИН (TIANEPTINUM) Действующее вещество
тианептин — 7-[(3-хлор-6,11-дигидро-6-метил-5,5-диоксидибензо[c,f][1,2]тиазепин-11-ил)амино]гептановая кислота (C21H25ClN2O4S, молекулярная масса 436,9 г/моль) представляет собой белое твердое вещество с температурой плавления 129–131 °С, гигроскопичное и легко растворимое в воде; амфотерное, с двумя значениями pKa — 4,4 и 6,86, является слабо липофильным. Молекула тианептина имеет один хиральный центр. Стереоцентр находится в положении С-11 в центральном тиазепиновом кольце. Химически тианептин отличается от других антидепрессантов наличием сульфонамидной группы в центральном ядре и боковой аминокислотной цепи.
Антидепрессивные эффекты тианептина проявляются через ГАМКергические нейроны. Тианептин также является высокоэффективным агонистом мю-опиоидных рецепторов (MOR). Считается, что клинические эффекты тианептина преимущественно обусловлены модуляцией этих рецепторов.
Тианептин усиливает пресинаптический обратный захват серотонина и оказывает косвенное влияние на изменение активности глутаматергических рецепторов (AMDA и NMDA), способствует высвобождению мозгового нейротрофического фактора (BDNF). Увеличивает поглощение серотонина (5-HT) и 5-гидроксииндолуксусной кислоты (5-HIAA) в тканях головного мозга. Снижает реакцию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы на стресс, ингибирует поведенческие изменения, вызванные стрессом.
Фармакокинетика
Абсорбция. После приема внутрь натощак у здорового человека средняя Cmax тианептина составляет 334±79 нг/мл. Cmax в плазме крови достигается через 1 ч после введения. Абсолютная биодоступность составляет 99%. Таким образом, тианептин быстро и полностью всасывается в таблетированной форме и не подвержен эффекту первого прохождения.
Распределение характеризуется быстротой. Кажущийся объем распределения составляет около 0,8 л/кг. Связывание с белками плазмы крови в среднем составляет 95%. Средний Т½ — 2,5 ч.
Метаболизм. Тианептин интенсивно метаболизируется, главным образом путем бета-окисления гептановой боковой цепи. Основные метаболиты представляют собой аналоги тианептина с боковой цепью С5 и С3 и N-деметилированное производное.
Выведение с желчью в виде конъюгатов глюкуронида и глутамина. Через 1 нед примерно 66% дозы выводится почками (55% выведения — в течение первых 24 ч). Через 24 ч в моче в неизмененном виде обнаруживается 3% препарата.
Исследования у пациентов с хроническим алкоголизмом, в т.ч. с циррозом печени, показали незначительное изменение фармакокинетических параметров тианептина.
При почечной недостаточности и у пожилых людей Т½ тианептина увеличивается на 1 ч.
наиболее частыми побочными эффектами являются тошнота, запор, боль в животе, головная боль, головокружение и нарушения сна. Гепатотоксичность встречается редко. Сообщалось об отдельных случаях гепатита во время лечения тианептином.
Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, повышение АД, AV-блокада.
Нарушения со стороны ЦНС: ажитация, сонливость, спутанность сознания, кома.
Нарушения со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, диарея.
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: бледность кожных покровов, целлюлит.
Общие нарушения: повышенное потоотделение, лихорадка, боль.
Нарушения со стороны респираторной системы: угнетение дыхания, одышка, тахипноэ.
Нарушения со стороны органа зрения: миоз, мидриаз.
Нарушения со стороны мочевыделительной системы: задержка мочеиспускания, повышение уровня креатинина, почечная недостаточность.
Нарушения обмена веществ: ацидоз, электролитные нарушения.
Нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата: мышечная слабость, ригидность мышц.
Длительное применение может вызвать зависимость и синдром отмены. Клинические эффекты злоупотребления тианептином могут имитировать опиоидную токсичность.
тианептин не подвергается биотрансформации, зависящей от цитохрома Р450, в какой-либо значительной степени, что снижает риск лекарственного взаимодействия.
Высокие дозы тианептина могут оказывать седативное действие. Средства для анестезии и другие препараты, применяемые во время и после хирургической операции, могут усиливать этот эффект. Необходимо прекратить прием тианептина как минимум за 2 нед до запланированного оперативного вмешательства.
Тианептин может вызвать сонливость и брадипноэ. Прием тианептина совместно с седативными препаратами может привести к нарушению дыхания и/или чрезмерной сонливости.
Алкоголь может снизить скорость метаболизма тианептина в организме. Прием вместе с алкоголем может повысить уровень тианептина в организме и риск его побочных эффектов.
Длительное применение ацетилсалициловой кислоты может повысить уровень тианептина в организме и риск развития его побочных эффектов.
Грейпфрут ингибирует метаболизм CYP 3A4, что может повысить концентрацию тианептина в сыворотке крови.
Зверобой (Hypericum perforatum) индуцирует метаболизм CYP 3A, что может снизить уровень тианептина в сыворотке крови.
при приеме высоких доз тианептина может развиться сонливость, спутанность сознания, затруднение дыхания, кома и летальный исход.