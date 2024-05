тианептин — 7-[(3-хлор-6,11-дигидро-6-метил-5,5-диоксидибензо[c,f][1,2]тиазепин-11-ил)амино]гептановая кислота (C 21 H 25 ClN 2 O 4 S, молекулярная масса 436,9 г/моль) представляет собой белое твердое вещество с температурой плавления 129–131 °С, гигроскопичное и легко растворимое в воде; амфотерное, с двумя значениями pKa — 4,4 и 6,86, является слабо липофильным. Молекула тианептина имеет один хиральный центр. Стереоцентр находится в положении С-11 в центральном тиазепиновом кольце. Химически тианептин отличается от других антидепрессантов наличием сульфонамидной группы в центральном ядре и боковой аминокислотной цепи.

Антидепрессивные эффекты тианептина проявляются через ГАМКергические нейроны. Тианептин также является высокоэффективным агонистом мю-опиоидных рецепторов (MOR). Считается, что клинические эффекты тианептина преимущественно обусловлены модуляцией этих рецепторов.

Тианептин усиливает пресинаптический обратный захват серотонина и оказывает косвенное влияние на изменение активности глутаматергических рецепторов (AMDA и NMDA), способствует высвобождению мозгового нейротрофического фактора (BDNF). Увеличивает поглощение серотонина (5-HT) и 5-гидроксииндолуксусной кислоты (5-HIAA) в тканях головного мозга. Снижает реакцию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы на стресс, ингибирует поведенческие изменения, вызванные стрессом.

Фармакокинетика

Абсорбция. После приема внутрь натощак у здорового человека средняя C max тианептина составляет 334±79 нг/мл. C max в плазме крови достигается через 1 ч после введения. Абсолютная биодоступность составляет 99%. Таким образом, тианептин быстро и полностью всасывается в таблетированной форме и не подвержен эффекту первого прохождения.

Распределение характеризуется быстротой. Кажущийся объем распределения составляет около 0,8 л/кг. Связывание с белками плазмы крови в среднем составляет 95%. Средний Т ½ — 2,5 ч.

Метаболизм. Тианептин интенсивно метаболизируется, главным образом путем бета-окисления гептановой боковой цепи. Основные метаболиты представляют собой аналоги тианептина с боковой цепью С5 и С3 и N-деметилированное производное.

Выведение с желчью в виде конъюгатов глюкуронида и глутамина. Через 1 нед примерно 66% дозы выводится почками (55% выведения — в течение первых 24 ч). Через 24 ч в моче в неизмененном виде обнаруживается 3% препарата.

Исследования у пациентов с хроническим алкоголизмом, в т.ч. с циррозом печени, показали незначительное изменение фармакокинетических параметров тианептина.

При почечной недостаточности и у пожилых людей Т ½ тианептина увеличивается на 1 ч.