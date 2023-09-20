ТИНИДАЗОЛ (TINIDAZOLUM)

тинидазол активен в отношении как простейших, так и большинства анаэробных микроорганизмов. К тинидазолу чувствительны: Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis, Bacteroides spp., Clostridium spp., Eubacterium spp., Fusobacterium spp., Gardnerella spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.

После приема внутрь тинидазол быстро и полностью всасывается. При в/в введении C max в плазме крови достигается через 1 ч после окончания инфузии; через 6 ч содержание тинидазола в плазме крови в 2 раза превышает МПК для анаэробов. Связывание с белками плазмы крови незначительно, содержание активного тинидазола составляет 88%. Тинидазол хорошо проникает в ткани организма и очаги воспаления. При сопоставимой концентрации в плазме крови тинидазол лучше проникает в СМЖ, чем метронидазол (соответственно 88 и 43%). В перитонеальной жидкости, в маточных трубах, эндометрии, миометрии, в канале шейки матки, в выделениях влагалища и в коже концентрация тинидазола почти равна его концентрации в плазме крови и превышет МПК. С мочой в течение 1 сут выводится 20–25% тинидазола; в грудное молоко тинидазол проникает в большом количестве.