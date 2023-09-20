ТИНИДАЗОЛ (TINIDAZOLUM) Действующее вещество
RTECS: имидазол, 1-(2-(этилсульфонил)этил)-2-метил-5-нитро-.
тинидазол активен в отношении как простейших, так и большинства анаэробных микроорганизмов. К тинидазолу чувствительны: Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis, Bacteroides spp., Clostridium spp., Eubacterium spp., Fusobacterium spp., Gardnerella spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.
После приема внутрь тинидазол быстро и полностью всасывается. При в/в введении Cmax в плазме крови достигается через 1 ч после окончания инфузии; через 6 ч содержание тинидазола в плазме крови в 2 раза превышает МПК для анаэробов. Связывание с белками плазмы крови незначительно, содержание активного тинидазола составляет 88%. Тинидазол хорошо проникает в ткани организма и очаги воспаления. При сопоставимой концентрации в плазме крови тинидазол лучше проникает в СМЖ, чем метронидазол (соответственно 88 и 43%). В перитонеальной жидкости, в маточных трубах, эндометрии, миометрии, в канале шейки матки, в выделениях влагалища и в коже концентрация тинидазола почти равна его концентрации в плазме крови и превышет МПК. С мочой в течение 1 сут выводится 20–25% тинидазола; в грудное молоко тинидазол проникает в большом количестве.
трихомониаз, лямблиоз, амебная дизентерия, лечение анаэробных инфекций, профилактика анаэробной инфекции, особенно при операциях на органах пищеварительного тракта и гинекологических.
таблетки принимают во время или после еды. При трихомониазе и лямблиозе — 2 г однократно. При амебной дизентерии (острая форма) — 2 г 1 раз в сутки в течение 3 дней. В случае амебного абсцесса печени — индивидуально в зависимости от активности процесса. Лечение начинают в дозе 1,5–2 г/сут в течение 3 дней; при отсутствии клинического улучшения лечение продолжают еще в течение 2 дней.
Детям при острой форме кишечного амебиаза — внутрь по 30–60 мг/кг 1 раз в сутки в течение 3 дней. При амебном абсцессе печени — внутрь по 50–60 мг/кг/сут в течение 5 дней.
повышенная чувствительность к препарату, период беременности и кормления грудью, заболевания крови, тяжелая неврологическая патология (эпилепсия, неврит); возраст до 5 лет.
возможны тошнота, рвота, отсутствие аппетита, металлический или горький привкус во рту, иногда — головная боль, усталость, зуд, сыпь на коже, незначительное и обратимое увеличение концентрации печеночных ферментов и билирубина в крови, а также преходящие лейкопения и нейтропения; окрашивание мочи в темный цвет; при приеме в высоких дозах — развитие неврологических осложнений.
в период лечения тинидазолом следует исключить употребление алкоголя (возможны дисульфирамоподобные реакции). Медикаментозное лечение при абсцессе печени должно сочетаться с хирургическим. При трихомониазе необходимо одновременное лечение половых партнеров.
при одновременном применении с тинидазолом концентрация варфарина в плазме крови может повышаться. Взаимодействие с противомикробными средствами не установлено, однако такие препараты рекомендуют вводить в разные с тинидазолом сроки или другим способом (например в/м).
случаи передозировки не описаны. Специфического антидота нет. Тинидазол удаляется при гемодиализе.