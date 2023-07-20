антиэстрогенное средство, нестероидное производное трифенилэтилена с присоединенным атомом хлора в боковой цепи этилена. Специфически связываясь с клеточными рецепторами эстрогенов, ингибирует вызываемую гормонами стимуляцию синтеза ДНК и репликацию клеток. Эффективен при раке молочной железы и некоторых видах эстрогеннезависимых опухолей. Кроме того, противоопухолевое действие торемифена опосредуется индукцией преобразования фактора роста, подавляющего онкогенез, а также комплексным воздействием торемифена на онкогенную регуляцию, что приводит к апоптозу раковых клеток.

Хорошо всасывается после перорального приема. C max в плазме крови определяется в среднем через 4 ч после приема. После быстрой фазы распределения с Т ½ примерно 4 ч следует медленная фаза, в течение которой в плазме крови определяется активный метаболит торемифена — диметилторемифен с Т ½ 11 дней. Торемифен выводится главным образом с желчью через кишечник, преимущественно в виде метаболитов; только около 10% торемифена в виде метаболитов экскретируется с мочой. Равновесное состояние достигается через 6 нед от начала лечения.