ТОРЕМИФЕН (TOREMIFENUM) Действующее вещество
антиэстрогенное средство, нестероидное производное трифенилэтилена с присоединенным атомом хлора в боковой цепи этилена. Специфически связываясь с клеточными рецепторами эстрогенов, ингибирует вызываемую гормонами стимуляцию синтеза ДНК и репликацию клеток. Эффективен при раке молочной железы и некоторых видах эстрогеннезависимых опухолей. Кроме того, противоопухолевое действие торемифена опосредуется индукцией преобразования фактора роста, подавляющего онкогенез, а также комплексным воздействием торемифена на онкогенную регуляцию, что приводит к апоптозу раковых клеток.
Хорошо всасывается после перорального приема. Cmax в плазме крови определяется в среднем через 4 ч после приема. После быстрой фазы распределения с Т½ примерно 4 ч следует медленная фаза, в течение которой в плазме крови определяется активный метаболит торемифена — диметилторемифен с Т½ 11 дней. Торемифен выводится главным образом с желчью через кишечник, преимущественно в виде метаболитов; только около 10% торемифена в виде метаболитов экскретируется с мочой. Равновесное состояние достигается через 6 нед от начала лечения.
в качестве средства первого ряда для гормональной терапии при гормонзависимом метастазирующем раке молочной железы у женщин в постменопаузальный период (не рекомендуется для применения при гормоннезависимых опухолях).
по 60 мг ежедневно; в случаях рака, резистентного к гормональной или цитостатической терапии, назначают в суточной дозе 240 мг в 2 приема.
предшествующая гиперплазия эндометрия и тяжелая печеночная недостаточность являются противопоказаниями к длительному применению торемифена.
возможны тошнота, повышенная потливость, приливы крови к лицу, головокружение, диспептические явления (возникают в начале лечения и проходят самостоятельно), развитие гиперкальциемии в начале лечения, особенно у больных с метастазами в костях. Вследствие развития побочных эффектов прекращают лечение всего 3% больных.
благодаря наличию атома хлора, торемифен в меньшей степени образует метаболиты, повреждающие ДНК. До настоящего времени не описаны случаи возникновения вторичного рака эндометрия при применении торемифена. Необходимо тщательное наблюдение врача при применении торемифена у больных с декомпенсированной сердечной недостаточностью и тяжелой стенокардией. При наличии метастазов в костях в начале лечения возможно развитие гиперкальциемии. Ввиду отсутствия данных не рекомендуется применение торемифена в период беременности и кормления грудью.
при одновременном применении препаратов, уменьшающих экскрецию кальция почками (тиазидные диуретики), повышается риск развития гиперкальциемии.
Индукторы ферментативных систем печени (фенобарбитал, карбамазепин) могут ускорять метаболизм торемифена в печени и приводить к снижению концентрации в плазме крови; в таком случае может возникнуть необходимость в удвоении суточной дозы.
Одновременный прием антиэстрогенных средств и непрямых антикоагулянтов может значительно увеличить время свертывания крови.
данных о передозировке торемифена нет. В исследованиях, проведенных на здоровых добровольцах, прием торемифена в суточной дозе 680 мг вызывал головокружение и головную боль. Теоретически передозировка может проявляться усилением антиэстрогенных (приливы) или эстрогенных (влагалищные кровотечения) эффектов. Специфического антидота нет; лечение симптоматическое.