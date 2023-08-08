ТРЕТИНОИН (TRETINOINUM)

трансретиновую кислоту можно назначать пациентам, которые ранее не лечились, больным с рецидивами заболевания после стандартной химиотерапии, а также при заболевании, резистентном к любой химиотерапии (дауномицину и цитозину-арабинозиду или их аналогов). Для больных с гиперлейкоцитозом, который возникает на фоне монотерапии третиноином, профилактика СРК заключается в подключении полнодозовой химиотерапии (антрациклинами) при контроле уровня лейкоцитов. В настоящее время рекомендуется такая схема терапии: немедленное начало лечения, если на момент установления диагноза или в любое другое время на фоне комбинированной терапии трансретиновой кислотой и химиотерапией количество лейкоцитов превышает 5000 в 1 мкл; подключение полнодозовой химиотерапии к лечению третиноином у больных с количеством лейкоцитов <5000 в 1 мкл до момента установления диагноза, если лейкоцитоз возрастает до ≥6000 в 1 мкл в 1–6-й дни лечения; ≥10 000 в 1 мкл — в 7–10-й дни лечения; ≥15 000 в 1 мкл — в 11–28-й дни лечения; при возникновении начальных симптомов СРК следует немедленно начать курс терапии дексаметазоном (по 10 мг через каждые 12 ч на протяжении не более 3 дней или до купирования СРК); при умеренно выраженном и тяжелом течении СРК необходимо рассмотреть вопрос о временном прерывании терапии трансретиновой кислотой.

Поскольку в 1-й месяц терапии существует риск развития тромбоза, необходимо соблюдать осторожность при лечении больных комбинацией третиноина и антифибринолитических препаратов, таких как транексамовая кислота, аминокапроновая кислота или апротинин.

Трансретиновую кислоту назначают только больным острым промиелоцитарным лейкозом и применяют под контролем врача-гематолога или врача-онколога.

В период лечения больных острым промиелоцитарным лейкозом третиноином необходимо проводить поддерживающие мероприятия, например профилактику кровотечений и противомикробную терапию. Необходимо часто контролировать картину крови, показатели свертывания крови, функцию печени и концентрации ТГ и ХС в крови.

Период беременности и кормления грудью. Все нижеуказанные предостережения следует рассматривать во взаимосвязи с тяжелым заболеванием и неотложностью терапии.

Трансретиновая кислота обладает тератогенным эффектом. Она противопоказана беременным. Если беременность наступает в период приема женщиной трансретиновой кислоты, независимо от дозы и продолжительности лечения, очень высок риск рождения ребенка с пороками развития. Лечение трансретиновой кислотой назначают пациенткам детородного возраста только в том случае, если соблюдается каждое из указанных условий: больная проинформирована врачом об опасности возникновения беременности в период лечения трансретиновой кислотой и на протяжении 1 мес после его окончания; пациентка желает применять обязательные мероприятия контрацепции. Абсолютно необходимо, чтобы каждая пациентка детородного возраста, которая получает третиноин, применяла эффективные противозачаточные средства в период лечения трансретиновой кислотой и на протяжении 1 мес после его завершения; во время лечения следует проводить обследование на беременность как минимум 1 раз в месяц. Если, несмотря на эти предупредительные меры, в ходе лечения третиноином на протяжении 1 мес или после отмены препарата наступила беременность, риск рождения ребенка с пороками развития очень высок, особенно если трансретиновую кислоту применяли в I триместр беременности.

В период терапии трансретиновой кислотой грудное вскармливание следует прекратить.

Применение у детей. Информация о применении третиноина для лечения детей ограничена. Есть сообщения об учащении токсических явлений у детей, применяющих третиноин, в частности внутричерепной гипертензии.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. При лечении трансретиновой кислотой эта способность может быть нарушена, особенно если у больных возникает головокружение или сильная головная боль.