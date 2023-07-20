ТРИФЛУОПЕРАЗИН (TRIFLUOPERAZINUM) Действующее вещество
трифлуоперазин относится к группе нейролептиков и является одним из наиболее активных антипсихотических средств. Нейролептическое действие сочетается с определенным стимулирующим эффектом. Оказывает седативное (при галлюцинаторно-бредовых и галлюцинаторных состояниях), противорвотное, выраженное каталептическое действие.
шизофрения, особенно параноидная, простая с апатоабулическим синдромом, ядерная шизофрения с выраженными галлюцинаторно-параноидными явлениями и психопатоподобными, неврозоподобными, ипохондрическими, сенестопатическими симптомами; периодическая шизофрения. Применяют также при других психических заболеваниях, протекающих с бредом и галлюцинациями: алкогольных галлюцинациях и параноидах, инволюционных психозах, неврозах и иных заболеваниях ЦНС. Трифлуоперазин можно использовать в качестве противорвотного средства при рвоте различного происхождения.
для достижения быстрого эффекта вводят в/м. Начальная доза составляет 1–2 мг каждые 4–6 ч, при более высокой частоте введения возможны явления кумуляции. Суточная доза, как правило, равна 6 мг, в исключительных случаях — 10 мг.
При депрессивно-галлюцинаторных и депрессивно-бредовых состояниях трифлуоперазин применяют в комбинации с антидепрессантами.
В качестве противорвотного средства трифлуоперазин назначают в дозах 1–4 мг/сут.
Схемы лечения трифлуоперазином следует устанавливать строго индивидуально и с учетом тяжести течения заболевания. Продолжительность лечения — 3–9 мес, а в отдельных случаях и более. В зависимости от клинического течения заболевания возможно комбинированное применение трифлуоперазина с антидепрессантами, различными нейролептиками или транквилизаторами.
острые воспалительные, тяжелые и хронические заболевания печени, тяжелые заболевания почек, заболевания сердца с нарушением проводимости и в стадии декомпенсации, период беременности.
применение трифлуоперазина часто сопровождается экстрапирамидными расстройствами (дискинезия, акинеторигидные явления, акатизия, гиперкинезы, тремор, вегетативные нарушения). В качестве корректоров применяют противопаркинсонические средства — тропацин, тригексифенидил и др. Дискинезию (пароксизмально возникающие судороги мышц шеи, языка, дна ротовой полости, окулогирные кризы) купируют введением кофеин-бензоата натрия (2 мл 20% р-ра п/к) или хлорпромазина (1–2 мл 2,5% р-ра в/м). Редко возникающими осложнениями являются токсический гепатит, агранулоцитоз. В начале лечения могут наблюдаться сонливость, незначительное снижение АД.