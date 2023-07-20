для достижения быстрого эффекта вводят в/м. Начальная доза составляет 1–2 мг каждые 4–6 ч, при более высокой частоте введения возможны явления кумуляции. Суточная доза, как правило, равна 6 мг, в исключительных случаях — 10 мг.

При депрессивно-галлюцинаторных и депрессивно-бредовых состояниях трифлуоперазин применяют в комбинации с антидепрессантами.

В качестве противорвотного средства трифлуоперазин назначают в дозах 1–4 мг/сут.

Схемы лечения трифлуоперазином следует устанавливать строго индивидуально и с учетом тяжести течения заболевания. Продолжительность лечения — 3–9 мес, а в отдельных случаях и более. В зависимости от клинического течения заболевания возможно комбинированное применение трифлуоперазина с антидепрессантами, различными нейролептиками или транквилизаторами.