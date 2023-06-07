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Активные вещества — “М”МАТЬ-И-МАЧЕХА ОБЫКНОВЕННАЯ* (TUSSILAGO FARFARA*)

МАТЬ-И-МАЧЕХА ОБЫКНОВЕННАЯ* (TUSSILAGO FARFARA*) Действующее вещество

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Форма выпуска: листья, листья резано-прессованные.

многолетнее травянистое дикорастущее растение семейства астровых. Содержит гликозид туссилягин, инулин, эфирное масло, дубильные, слизистые и другие вещества. Применяют в качестве отхаркивающего средства.

острый, хронический ларингит, трахеит, бронхит, пневмония.

назначают внутрь, в виде настоя 5–10:200 по 1 столовой ложке 4–6 раз в сутки.

повышенная чувствительность к препаратам мать-и-мачехи.

не установлены.