однолетнее травянистое растение семейства парнолистниковых. Трава якорцев стелющихся содержит не менее 0,7% стероидных гликозидов, агликоном которых является диосгенин (триллин, диосцин, грациллин, протодиосцин, кикубасапонин), флавоноиды, алкалоиды и дубильные вещества, в листьях — витамин С. Экстракт из якорцев стелющихся увеличивают желчеотделение, стимулирует секрецию желудочного сока, усиливает перистальтику кишечника, снижает уровень ХС в крови, снижает АД и ЧСС, повышает сократительную способность миокарда, улучшает коронарное кровообращение, обладает антикоагулянтными свойствами, диуретическим эффектом. Экстракт якорцев стелющихся обладает также иммуномодулирующими свойствами, за счет содержащегося в нем фуростанола оказывает благоприятное влияние на половую функцию у мужчин (повышает потенцию, стимулирует сперматогенез).