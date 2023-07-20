блокатор α 1 -адренорецепторов. Вызывает расширение артериол и венул, снижает ОПСС и венозный возврат к сердцу, в результате чего снижается АД. После однократного приема теразозина гипотензивный эффект сохраняется в течение 24 ч. Блокируя α 1 -адренорецепторы гладких мышц предстательной железы и шейки мочевого пузыря, теразозин способствует нормализации мочеиспускания у пациентов с доброкачественной гипертрофией предстательной железы. Способствует нормализации липидного обмена: снижает содержание общего ХС, ТГ, ХС ЛПНП и ЛПОНП, повышая при этом содержание ЛПВП. При систематическом применении способствует регрессии гипертрофии левого желудочка у больных АГ.

После приема внутрь быстро и достаточно полно абсорбируется в кишечнике. C max в плазме крови отмечается через 1 ч после приема. Метаболизируется в печени, выводится с желчью. T ½ — 12 ч. У пациентов с почечной недостаточностью, а также у больных пожилого возраста изменений фармакокинетических параметров не отмечено.