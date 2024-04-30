ТРИМЕПЕРИДИН (TRIMEPERIDINUM) Действующее вещество
RTECS: 4-пиперидинол, 1,2,5-триметил-4-фенил-, пропионат (эфир).
тримеперидин относится к группе наркотических анальгетиков. Как аналог фенил-N-метилпиперидиновой части молекулы морфина обладает выраженной анальгезирующей активностью. Механизм действия обусловлен уменьшением восприятия в ЦНС болевых импульсов. Тримеперидин понижает суммационную способность ЦНС, угнетает условные рефлексы, усиливает анестезирующий эффект прокаина и прочих местных анестетиков. При применении тримеперидина во время наркоза последний углубляется незначительно, но при этом усиливается анальгезия, что приводит к уменьшению тахикардии и нормализации АД. В меньшей степени, чем морфин, угнетает дыхательный центр и возбуждает центр рвоты. Умеренно устраняет спазмы гладких мышц, но повышает тонус и усиливает сокращения мышц матки. Эффект наступает через 10–20 мин и после однократного применения наблюдается в течение 3–4 ч.
болевой синдром при травмах, в пред- и послеоперационный период, при инфаркте миокарда, стенокардии, почечной и печеночной коликах, пептической язве желудка и двенадцатиперстной кишки, дискинетических запорах и прочих патологических процессах; обезболивание родов (при применении в акушерской практике в терапевтических дозах тримеперидин не оказывает побочного действия на организм матери и плода).
п/к, в/м, в/в. Взрослым п/к вводят 1 мл 1 или 2% р-ра; при интенсивной боли, прежде всего при злокачественных опухолях и тяжелых травмах — до 2 мл 2% р-ра. Для обезболивания родов вводят п/к в дозе 1–2 мл 2% р-ра при раскрытии зева шейки матки на полтора–два пальца и при нормальном сердечном ритме и ЧСС плода. В случае необходимости тримеперидин вводят повторно через 2–3 ч. Как основной компонент премедикации — п/к или в/м в дозе 0,02–0,03 г (1–1,5 мл 2% р-ра) сочетанно с атропина сульфатом в дозе 0,0005 г (0,5 мг) за 30–45 мин до операции (для экстренной премедикации применяют в/в). При отсутствии нарушений дыхания в послеоперационный период в качестве обезболивающего и противошокового средства вводят п/к 1 мл 1 или 2% р-ра. Высшие дозы п/к: разовая — 0,04 г, суточная — 0,16 г. Детям в возрасте старше 2 лет и в зависимости от возраста — по 0,003–0,01 г.
угнетение дыхания; детский возраст до 2 лет; острый живот (до установления диагноза); наркомания; повышенная чувствительность к тримеперидину; акушерские операции.
возможны головокружение, общая слабость, ощущение легкого опьянения, тошнота, брадикардия, бронхоспазм, угнетение дыхания, ригидность мышц.
тримеперидин может вызвать развитие привыкания, выражающегося в ослаблении действия и появлении пристрастия к нему.
можно применять сочетанно с холинолитиками, нейролептиками, антигистаминными средствами при местной и общей анестезии. Сочетанно с холинолитическими и спазмолитическими средствами можно вводить при боли, обусловленной спазмом гладких мышц (печеночная, почечная, кишечная колика, стенокардия). В комбинации с дроперидолом и другими нейролептиками тримеперидин используют для нейролептанальгезии.
находится под специальным международным и внутригосударственным контролем. Отпускают по рецепту врача и требованиям лечебно-профилактических учреждений.