ТРИМЕПЕРИДИН (TRIMEPERIDINUM)

п/к, в/м, в/в. Взрослым п/к вводят 1 мл 1 или 2% р-ра; при интенсивной боли, прежде всего при злокачественных опухолях и тяжелых травмах — до 2 мл 2% р-ра. Для обезболивания родов вводят п/к в дозе 1–2 мл 2% р-ра при раскрытии зева шейки матки на полтора–два пальца и при нормальном сердечном ритме и ЧСС плода. В случае необходимости тримеперидин вводят повторно через 2–3 ч. Как основной компонент премедикации — п/к или в/м в дозе 0,02–0,03 г (1–1,5 мл 2% р-ра) сочетанно с атропина сульфатом в дозе 0,0005 г (0,5 мг) за 30–45 мин до операции (для экстренной премедикации применяют в/в). При отсутствии нарушений дыхания в послеоперационный период в качестве обезболивающего и противошокового средства вводят п/к 1 мл 1 или 2% р-ра. Высшие дозы п/к: разовая — 0,04 г, суточная — 0,16 г. Детям в возрасте старше 2 лет и в зависимости от возраста — по 0,003–0,01 г.